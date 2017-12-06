Tutte le foto della cena di Natale della Fiorentina a Palazzo Vecchio, proprietà assente, squadra al completo
È la sera della Cena di Natale per la Fiorentina al completo quest'oggi a Palazzo Vecchio. Presente anche la Fiorentina femminile, squadra viola al completo, all'evento mancano Andrea e Diego Della Va...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2017 20:18
È la sera della Cena di Natale per la Fiorentina al completo quest'oggi a Palazzo Vecchio. Presente anche la Fiorentina femminile, squadra viola al completo, all'evento mancano Andrea e Diego Della Valle in attesa di capire se anche Cognigni salterà questo appuntamento.