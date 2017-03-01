Labaro Viola

Ufficiale, ACF: "Progetto nuovo stadio il 10 marzo a Palazzo Vecchio"

Si sapeva da giorni, ma ora arriva anche l'ufficialità del club: "ACF Fiorentina comunica che la presentazione alla stampa del progetto nuovo Stadio si terrà il giorno venerdì 10 marzo alle ore 10:30...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2017 18:30
Ufficiale, ACF: "Progetto nuovo stadio il 10 marzo a Palazzo Vecchio" -
News
Fiorentina
Nuovo Stadio
Palazzo Vecchio
Condividi

Si sapeva da giorni, ma ora arriva anche l'ufficialità del club: "ACF Fiorentina comunica che la presentazione alla stampa del progetto nuovo Stadio si terrà il giorno venerdì 10 marzo alle ore 10:30 in Palazzo Vecchio, Sala d’Arme".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok