Ufficiale, ACF: "Progetto nuovo stadio il 10 marzo a Palazzo Vecchio"
Si sapeva da giorni, ma ora arriva anche l'ufficialità del club: "ACF Fiorentina comunica che la presentazione alla stampa del progetto nuovo Stadio si terrà il giorno venerdì 10 marzo alle ore 10:30...
A cura di Redazione Labaroviola
01 marzo 2017 18:30
Si sapeva da giorni, ma ora arriva anche l'ufficialità del club: "ACF Fiorentina comunica che la presentazione alla stampa del progetto nuovo Stadio si terrà il giorno venerdì 10 marzo alle ore 10:30 in Palazzo Vecchio, Sala d’Arme".