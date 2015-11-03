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Notizie Salica Fiorentina

Salica racconta: "Commisso distrutto, mi ha tenuto strette le mani per quasi due minuti"

20 marzo 2024 22:30

Rai, Corvino e Salica hanno liberato i propri uffici. Spalletti in pole per la panchina della Fiorentina

03 giugno 2019 20:24

Salica: "Dopo la vittoria contro l'Empoli siamo più tranquilli. La cena di Natale sta aiutando..."

19 dicembre 2018 12:14

Salica: "Domani giocheremo con la maglia in onore di Mandela, ecco perché "

30 novembre 2018 13:12

Salica a Palazzo Vecchio: "Narciso personaggio unico, unisce Firenze e la Fiorentina"

28 novembre 2018 17:40

Salica:"Domani che emozione il km 13 della Firenze Marathon". Ecco dove i runners ricorderanno Astori

24 novembre 2018 21:56

Salica: "Domenica la Fiesole farà una grande coreografia per Astori. Volevamo Barella, poi..."

17 ottobre 2018 14:39

Salica: "Puntiamo sui giovani, questo è un progetto che durerà nel tempo"

28 settembre 2018 12:31

Salica dalla festa dei Rossi: "Complimenti per la vittoria, valori trasmessi anche alla Fiorentina"

21 settembre 2018 11:21

Salica: "Aldilà delle polemiche bisogna sostenere la squadra. Lavoreremo bene nell'ultimo mese di mercato"

21 luglio 2018 22:59

Salica: "Orgogliosi di portare i colori dei quattro quartieri in giro per l’Italia. Vogliamo crescere ancora"

20 giugno 2018 18:59

Anche Salica per l'ultimo saluto a Duccio Dini, con un pensiero per la famiglia...

14 giugno 2018 12:44

Ancora Salica: "Non parliamo della vicenda Milan. Complimenti alla primavera e Bigica"

10 giugno 2018 21:52

Salica: "Bello il percorso con il calcio storico. Vogliamo proseguirlo e consolidarlo"

10 giugno 2018 21:41

"I tifosi a Moena troveranno la squadra al completo". Ma gli acquisti latitano...

09 giugno 2018 12:35

Gonzalo si ferma davanti al muro in onore di Astori fuori lo stadio Franchi. Con un regalo...

07 giugno 2018 17:48

SALICA CI HAI FATTO UNA PROMESSA: SQUADRA AL COMPLETO A MOENA. VIETATO SBAGLIARE LA PROGRAMMAZIONE

22 maggio 2018 16:34

Salica: "I tifosi presenti a Moena potranno trovare la nuova squadra al completo"

18 maggio 2018 09:19

Salica: "Negli spogliatoi i ragazzi hanno carica pazzesca. Aeroporto? Vogliamo pista! Stadio..."

08 maggio 2018 10:24

Ufficiale: ritiro viola a Moena per altri 3 anni. Salica: "Pioli e i ragazzi entusiasti, come la gente della Val di Fassa"

02 maggio 2018 14:15

Salica: “Biglietti solo a chi vive in Toscana. Scansarsi? Vi dico la verità…"

27 aprile 2018 10:08

Salica: "Saponara è l'uomo del momento. A Roma il suo assist come un'opera d'arte..."

13 aprile 2018 09:35

Salica: "Diego legatissimo a Mondonico. Emiliano ci è sempre stato vicino. Quella volta..."

29 marzo 2018 15:18

La Fiorentina attacca la Juve:" Come mai ad alcune squadre viene permesso di protestare molto?"

15 febbraio 2018 13:05

Salica:" Ci sono segnali per un rilancio dei DV. Vogliamo ricucire i rapporti."

15 febbraio 2018 08:38

Salica:"La Fiorentina e' non più in vendita. Dopo il comunicato non si è presentato nessuno. DV rilanceranno."

13 febbraio 2018 22:22

Salica: "Confronto civile con i tifosi, siamo delusi. Chiamerò i Della Valle e loro faranno le proprie valutazioni..."

29 gennaio 2018 09:22

Incontro tra Salica e tifosi viola: "Vogliamo parlare con i Della Valle" Salica: "Squadra vergognosa"

28 gennaio 2018 17:36

Salica: "Ci possono essere annate storte, ma siamo tra le migliori squadre. Arriveranno successi..."

14 gennaio 2018 11:26

Salica ironico: "La prima Fiorentina giocava con il 2-3-5, lo consiglierò a Pioli"

13 gennaio 2018 15:09

Salica: "Vogliamo che Pioli lavori con tranquillità, il parere della gente è molto importante"

12 dicembre 2017 12:19

E Salica regala a Dunga la maglia viola numero 4: una giornata fiorentina da incorniciare

30 novembre 2017 17:11

Salica: "Stiamo con Pioli, rinnovo Chiesa grande segnale. Al rigore io e Antognoni abbiamo detto..."

28 novembre 2017 02:26

Salica: "La Fiorentina punta su Chiesa e Corvino tratterà il rinnovo ma non è detto resti a Firenze. Andrea Della Valle..."

12 ottobre 2017 00:28

Salica festeggia i 90 anni della Fiorentina e di Narciso Parigi

29 settembre 2017 20:15

Firenze e la Fiorentina non ci stanno. Torti vergognosi e inaccettabili, tocca a Salica e Antognoni farsi sentire in Lega

26 settembre 2017 08:28

Salica e Antognoni, coloro che oggi rappresentano la Fiorentina senza farle perdere credibilità davanti ai tifosi viola

14 settembre 2017 10:11

Ancora Salica: "I Della Valle non mettono più soldi per la Fiorentina. Magari se questa squadra torna ai vertici avranno più interesse"

04 settembre 2017 14:33

Salica: "I Della Valle sono al timone della Fiorentina. Facciamo lo stadio nuovo. Ecco cosa vuol significare il conunicato di vendita"

04 settembre 2017 13:40

Salica: "Chiesa resterà a lungo alla Fiorentina. La società non si vende, chiediamo a Firenze pazienza e fiducia"

15 luglio 2017 22:54

LIVE Moena, Salica: "Chiediamo pazienza e fiducia, vogliamo fare un campionato da protagonisti"

14 luglio 2017 21:43

Esclusiva, Cda Fiorentina: ecco tutte le decisioni prese

17 giugno 2017 16:27

La rivoluzione continua anche in società: Salica può tornare ad essere il vicepresidente esecutivo

17 giugno 2017 12:18

Oggi il Consiglio di Amministrazione della Fiorentina. Della Valle presente in video conferenza

16 giugno 2017 10:45

Salica: "Legame tra Firenze e Fiorentina indissolubile. Questa brutta stagione verrà presto dimenticata"

10 giugno 2017 22:09

Cda Fiorentina: in arrivo maggiori poteri per Antognoni e Salica. Cognigni depotenziato?

08 giugno 2017 17:40

Più potere sul mercato per Corvino, salgono anche Antognoni e Salica

28 maggio 2017 12:39

Alla scoperta di Gino Salica, il nuovo vice presidente della Fiorentina

27 marzo 2017 19:52

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