Notizie Salica Fiorentina

Salica racconta: "Commisso distrutto, mi ha tenuto strette le mani per quasi due minuti"
20 marzo 2024 22:30
Rai, Corvino e Salica hanno liberato i propri uffici. Spalletti in pole per la panchina della Fiorentina
03 giugno 2019 20:24
Salica: "Dopo la vittoria contro l'Empoli siamo più tranquilli. La cena di Natale sta aiutando..."
19 dicembre 2018 12:14
Salica: "Domani giocheremo con la maglia in onore di Mandela, ecco perché "
30 novembre 2018 13:12
Salica a Palazzo Vecchio: "Narciso personaggio unico, unisce Firenze e la Fiorentina"
28 novembre 2018 17:40
Salica:"Domani che emozione il km 13 della Firenze Marathon". Ecco dove i runners ricorderanno Astori
24 novembre 2018 21:56
Salica: "Domenica la Fiesole farà una grande coreografia per Astori. Volevamo Barella, poi..."
17 ottobre 2018 14:39
Salica: "Puntiamo sui giovani, questo è un progetto che durerà nel tempo"
28 settembre 2018 12:31
Salica dalla festa dei Rossi: "Complimenti per la vittoria, valori trasmessi anche alla Fiorentina"
21 settembre 2018 11:21
Salica: "Aldilà delle polemiche bisogna sostenere la squadra. Lavoreremo bene nell'ultimo mese di mercato"
21 luglio 2018 22:59
Salica: "Orgogliosi di portare i colori dei quattro quartieri in giro per l’Italia. Vogliamo crescere ancora"
20 giugno 2018 18:59
Anche Salica per l'ultimo saluto a Duccio Dini, con un pensiero per la famiglia...
14 giugno 2018 12:44
Ancora Salica: "Non parliamo della vicenda Milan. Complimenti alla primavera e Bigica"
10 giugno 2018 21:52
Salica: "Bello il percorso con il calcio storico. Vogliamo proseguirlo e consolidarlo"
10 giugno 2018 21:41
"I tifosi a Moena troveranno la squadra al completo". Ma gli acquisti latitano...
09 giugno 2018 12:35
Gonzalo si ferma davanti al muro in onore di Astori fuori lo stadio Franchi. Con un regalo...
07 giugno 2018 17:48
SALICA CI HAI FATTO UNA PROMESSA: SQUADRA AL COMPLETO A MOENA. VIETATO SBAGLIARE LA PROGRAMMAZIONE
22 maggio 2018 16:34
Salica: "I tifosi presenti a Moena potranno trovare la nuova squadra al completo"
18 maggio 2018 09:19
Salica: "Negli spogliatoi i ragazzi hanno carica pazzesca. Aeroporto? Vogliamo pista! Stadio..."
08 maggio 2018 10:24
Ufficiale: ritiro viola a Moena per altri 3 anni. Salica: "Pioli e i ragazzi entusiasti, come la gente della Val di Fassa"
02 maggio 2018 14:15
Salica: “Biglietti solo a chi vive in Toscana. Scansarsi? Vi dico la verità…"
27 aprile 2018 10:08
Salica: "Saponara è l'uomo del momento. A Roma il suo assist come un'opera d'arte..."
13 aprile 2018 09:35
Salica: "Diego legatissimo a Mondonico. Emiliano ci è sempre stato vicino. Quella volta..."
29 marzo 2018 15:18
La Fiorentina attacca la Juve:" Come mai ad alcune squadre viene permesso di protestare molto?"
15 febbraio 2018 13:05
Salica:" Ci sono segnali per un rilancio dei DV. Vogliamo ricucire i rapporti."
15 febbraio 2018 08:38
Salica:"La Fiorentina e' non più in vendita. Dopo il comunicato non si è presentato nessuno. DV rilanceranno."
13 febbraio 2018 22:22
Salica: "Confronto civile con i tifosi, siamo delusi. Chiamerò i Della Valle e loro faranno le proprie valutazioni..."
29 gennaio 2018 09:22
Incontro tra Salica e tifosi viola: "Vogliamo parlare con i Della Valle" Salica: "Squadra vergognosa"
28 gennaio 2018 17:36
Salica: "Ci possono essere annate storte, ma siamo tra le migliori squadre. Arriveranno successi..."
14 gennaio 2018 11:26
Salica ironico: "La prima Fiorentina giocava con il 2-3-5, lo consiglierò a Pioli"
13 gennaio 2018 15:09
Salica: "Vogliamo che Pioli lavori con tranquillità, il parere della gente è molto importante"
12 dicembre 2017 12:19
E Salica regala a Dunga la maglia viola numero 4: una giornata fiorentina da incorniciare
30 novembre 2017 17:11
Salica: "Stiamo con Pioli, rinnovo Chiesa grande segnale. Al rigore io e Antognoni abbiamo detto..."
28 novembre 2017 02:26
Salica: "La Fiorentina punta su Chiesa e Corvino tratterà il rinnovo ma non è detto resti a Firenze. Andrea Della Valle..."
12 ottobre 2017 00:28
Salica festeggia i 90 anni della Fiorentina e di Narciso Parigi
29 settembre 2017 20:15
Firenze e la Fiorentina non ci stanno. Torti vergognosi e inaccettabili, tocca a Salica e Antognoni farsi sentire in Lega
26 settembre 2017 08:28
Salica e Antognoni, coloro che oggi rappresentano la Fiorentina senza farle perdere credibilità davanti ai tifosi viola
14 settembre 2017 10:11
Ancora Salica: "I Della Valle non mettono più soldi per la Fiorentina. Magari se questa squadra torna ai vertici avranno più interesse"
04 settembre 2017 14:33
Salica: "I Della Valle sono al timone della Fiorentina. Facciamo lo stadio nuovo. Ecco cosa vuol significare il conunicato di vendita"
04 settembre 2017 13:40
Salica: "Chiesa resterà a lungo alla Fiorentina. La società non si vende, chiediamo a Firenze pazienza e fiducia"
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LIVE Moena, Salica: "Chiediamo pazienza e fiducia, vogliamo fare un campionato da protagonisti"
14 luglio 2017 21:43
Esclusiva, Cda Fiorentina: ecco tutte le decisioni prese
17 giugno 2017 16:27
La rivoluzione continua anche in società: Salica può tornare ad essere il vicepresidente esecutivo
17 giugno 2017 12:18
Oggi il Consiglio di Amministrazione della Fiorentina. Della Valle presente in video conferenza
16 giugno 2017 10:45
Salica: "Legame tra Firenze e Fiorentina indissolubile. Questa brutta stagione verrà presto dimenticata"
10 giugno 2017 22:09
Cda Fiorentina: in arrivo maggiori poteri per Antognoni e Salica. Cognigni depotenziato?
08 giugno 2017 17:40
Più potere sul mercato per Corvino, salgono anche Antognoni e Salica
28 maggio 2017 12:39
Alla scoperta di Gino Salica, il nuovo vice presidente della Fiorentina
27 marzo 2017 19:52
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