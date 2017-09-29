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Salica festeggia i 90 anni della Fiorentina e di Narciso Parigi

Narciso Parigi: 90 anni come quelli della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 20:15
Salica festeggia i 90 anni della Fiorentina e di Narciso Parigi -
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Dal profilo Instagram ufficiale della Fiorentina, prendiamo la foto che testimonia l'omaggio che quest'oggi il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica ha fatto Narciso Parigi, cantante toscano celebre anche per aver inciso quello che è ancora oggi l'inno ufficiale della Fiorentina.

Salica gli ha regalato la maglia celebrativa dei 90 anni (compiuti l'anno scorso) della Fiorentina, ma il 90 è in questo caso importante anche per Narciso Parigi, che proprio a Novembre di quest'anno raggiungerà quest'importante traguardo di età.

Salica festeggia i 90 anni della Fiorentina e di Narciso Parigi

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