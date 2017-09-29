Salica festeggia i 90 anni della Fiorentina e di Narciso Parigi
Narciso Parigi: 90 anni come quelli della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 20:15
Dal profilo Instagram ufficiale della Fiorentina, prendiamo la foto che testimonia l'omaggio che quest'oggi il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica ha fatto a Narciso Parigi, cantante toscano celebre anche per aver inciso quello che è ancora oggi l'inno ufficiale della Fiorentina.
Salica gli ha regalato la maglia celebrativa dei 90 anni (compiuti l'anno scorso) della Fiorentina, ma il 90 è in questo caso importante anche per Narciso Parigi, che proprio a Novembre di quest'anno raggiungerà quest'importante traguardo di età.