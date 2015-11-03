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Notizie Narciso Parigi Fiorentina

È uscito il brano rock di Andreaggi sulla Fiorentina che potrebbe esser suonato allo stadio VIDEO

15 aprile 2022 12:58

È uscito il disco dell’ultima fatica di Narciso Parigi prima di lasciarci. Lorenzo Andreaggi è il suo erede artistico. Le info

20 novembre 2020 11:06

Il cuore dei fiorentini si scalda, oggi alle 18 tutta Firenze canterà l'inno viola di Narciso Parigi

29 marzo 2020 12:17

VIDEO, Narciso Parigi cambia l'inno viola per Astori: "Ci rincontreremo, la morte non esiste"

16 marzo 2020 20:21

L'ultimo saluto a Narciso Parigi. Lo striscione della Fiesole e la presenza di Antognoni e Joe Barone

27 gennaio 2020 16:11

Nardella: "Firenze si è svegliata carica di dolore. Narciso Parigi ha amato tanto la sua città"

25 gennaio 2020 14:57

Antognoni: "Con Narciso se ne va un pezzo di storia della Fiorentina. Oggi vinciamo per lui"

25 gennaio 2020 14:45

É morto Narciso Parigi, adesso canterà l'inno della Fiorentina in paradiso. Una notizia triste per i colori viola

25 gennaio 2020 08:24

(VIDEO): Narciso Parigi e Lorenzo Andreaggi con una canzone inedita per la Fiorentina ed una chicca natalizia

25 dicembre 2019 12:55

Parigi: "Io premiato per la bugia più grande "Sono della Juve", vi racconto il mio inno viola. Sabato..."

29 novembre 2018 11:49

Narciso Parigi: "Firenze la città più bella del mondo, che si vinca o perda vorrò sempre bene ai giocatori"

28 novembre 2018 18:55

Parigi: “Firenze la città più bella del mondo anche se la Fiorentina perde gli voglio bene”

28 novembre 2018 18:14

“Narciso Parigi cuore pulsante di Firenze. Mercoledì anche la Fiorentina presente. Il disco sarà opera d’arte di fiorentinità”

23 novembre 2018 12:35

Mercoledì 28 Novembre a Palazzo Vecchio, Narciso Parigi presenta “Italia, America e ritorno” le info

22 novembre 2018 16:44

Narciso Parigi, 90 anni di amore viola e quelle strofe magiche regalate ai fiorentini

29 novembre 2017 20:50

Lotti: "Narciso Parigi ha portato Firenze nel mondo. Rossi? In bocca al lupo"

29 novembre 2017 19:02

Parigi: "Firenze è casa mia, voglio bene a questa città. Oggi mi hanno chiamato i Della Valle"

29 novembre 2017 18:53

Narciso Parigi compie 90 anni e Firenze lo omaggia con il Fiorino d'oro

28 novembre 2017 23:45

Salica festeggia i 90 anni della Fiorentina e di Narciso Parigi

29 settembre 2017 20:15

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