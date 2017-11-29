Lotti: "Narciso Parigi ha portato Firenze nel mondo. Rossi? In bocca al lupo"

Luca Lotti, il Ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della cerimonia che ha visto la consegna del Fiorino d'oro a Narciso Parigi: "Quello di oggi è l'omaggio che la città...

Luca Lotti, il Ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della cerimonia che ha visto la consegna del Fiorino d'oro a Narciso Parigi: "Quello di oggi è l'omaggio che la città rende a un uomo come Parigi, pezzo di storia sportiva di questa città. Tutti abbiamo in mente il suo inno ed è un giorno di festa per lui, per lo sport e per tutti i fiorentini. Non potevo mancare, Narciso è un amico. Lui ha rappresentato gli stornelli e la storia di Firenze in Italia e nel mondo, partendo dal centro di Firenze. Questo il suo merito: da Firenze ha fatto conoscere l'Italia nel mondo. Quale migliore occasione per festeggiarlo".

Prosegue con un pensiero su Giuseppe Rossi: "Rossi? Gli faccio l'in bocca al lupo. L'abbiamo visto a Firenze, conosciamo le sue doti, le sue qualità e speriamo che torni sui livelli del passato".

E su Montella: "Montella come nuovo commissario tecnico? Non spetterebbe a me. Lo stimo come uomo e allenatore, ma è un'altra cosa".

Conclude sulla Lega Serie A: " Sono preoccupato come lo ero qualche mese fa e qualche tempo fa. Spero che la Lega si doti di una sua governance. Ci siamo detti che la riorganizzazione della Lega di A è un punto importante, qualche giorno fa è arrivato il presidente di quella di B. C'è ancora molto da fare, la rifondazione parte da questo momento".