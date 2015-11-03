Notizie Lotti Fiorentina

Lotti sicuro: ''Leggi come la mia e di Nardella aiuteranno a fare più investimenti come questo''
08 marzo 2022 17:09
Lotti a Lady Radio: "Curve del Franchi? Possono essere abbattute se non sono vincolate"
02 settembre 2020 17:45
Lotti: "Sono convinto che la Fiorentina possa presentare il suo progetto"
30 giugno 2020 10:27
Nazione, Restauro Franchi? Nardella pensa alla modifica della legge da lui fatta insieme a Lotti
29 maggio 2020 10:44
Lotti: "Ho chiesto al presidente della Regione Toscana un'ordinanza per far allenare i calciatori"
02 maggio 2020 23:30
L'ex ministro dello sport Lotti è positivo al Coronavirus. Ecco il suo annuncio sui social
13 marzo 2020 22:29
Lotti: "La legge sugli stadi se viene sfruttata può dare tanto alla Fiorentina. Commisso..."
06 marzo 2020 00:52
Lotti: "Polemiche in Lega? Sembrava una riunione di condominio. Non parlo di campionato falsato ma..."
06 marzo 2020 00:43
Lotti, ex ministro Sport: "La Fiorentina può stare tranquilla, il Comune di Firenze farà fare lo stadio"
22 ottobre 2018 15:06
Lotti: "Parole Malagó e Fabbricini sbagliate e contro le regole. Danno il cattivo esempio.."
29 giugno 2018 10:12
Lotti su Astori: "Perdiamo un grande atleta ed un grande uomo."
04 marzo 2018 15:13
Lotti: "Narciso Parigi ha portato Firenze nel mondo. Rossi? In bocca al lupo"
29 novembre 2017 19:02
Legge Lotti: la Fiorentina potrebbe guadagnare circa 5 milioni dai diritti tv, la situazione...
21 ottobre 2017 23:33
Lotti: "Nuovo stadio a Firenze? È il momento di agire, ci sono le basi per un investimento importante"
09 settembre 2017 11:21
Lotti: "Spero che l'impegno di Della Valle per Firenze e per la Fiorentina possa continuare"
27 maggio 2017 13:32
Ministro Lotti: "Bene il nuovo stadio viola, il Governo aiuterà"
03 aprile 2017 13:33
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