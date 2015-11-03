Labaro Viola

Notizie Lotti Fiorentina

Lotti sicuro: ''Leggi come la mia e di Nardella aiuteranno a fare più investimenti come questo''

08 marzo 2022 17:09

Lotti a Lady Radio: "Curve del Franchi? Possono essere abbattute se non sono vincolate"

02 settembre 2020 17:45

Lotti: "Sono convinto che la Fiorentina possa presentare il suo progetto"

30 giugno 2020 10:27

Nazione, Restauro Franchi? Nardella pensa alla modifica della legge da lui fatta insieme a Lotti

29 maggio 2020 10:44

Lotti: "Ho chiesto al presidente della Regione Toscana un'ordinanza per far allenare i calciatori"

02 maggio 2020 23:30

L'ex ministro dello sport Lotti è positivo al Coronavirus. Ecco il suo annuncio sui social

13 marzo 2020 22:29

Lotti: "La legge sugli stadi se viene sfruttata può dare tanto alla Fiorentina. Commisso..."

06 marzo 2020 00:52

Lotti: "Polemiche in Lega? Sembrava una riunione di condominio. Non parlo di campionato falsato ma..."

06 marzo 2020 00:43

Lotti, ex ministro Sport: "La Fiorentina può stare tranquilla, il Comune di Firenze farà fare lo stadio"

22 ottobre 2018 15:06

Lotti: "Parole Malagó e Fabbricini sbagliate e contro le regole. Danno il cattivo esempio.."

29 giugno 2018 10:12

Lotti su Astori: "Perdiamo un grande atleta ed un grande uomo."

04 marzo 2018 15:13

Lotti: "Narciso Parigi ha portato Firenze nel mondo. Rossi? In bocca al lupo"

29 novembre 2017 19:02

Legge Lotti: la Fiorentina potrebbe guadagnare circa 5 milioni dai diritti tv, la situazione...

21 ottobre 2017 23:33

Lotti: "Nuovo stadio a Firenze? È il momento di agire, ci sono le basi per un investimento importante"

09 settembre 2017 11:21

Lotti: "Spero che l'impegno di Della Valle per Firenze e per la Fiorentina possa continuare"

27 maggio 2017 13:32

Ministro Lotti: "Bene il nuovo stadio viola, il Governo aiuterà"

03 aprile 2017 13:33

Archivio

Esplora l'archivio di Lotti

Sett. 10
Sett. 36 Sett. 27 Sett. 22 Sett. 18 Sett. 11 Sett. 10
Sett. 43 Sett. 26 Sett. 9
Sett. 48 Sett. 42 Sett. 36 Sett. 21 Sett. 14