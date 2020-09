Lotti a Lady Radio: “Curve del Franchi? Possono essere abbattute se non sono vincolate”

Nella notte è stato votato l’emendamento definito “Sbloccastadi“, quello che dovrebbe garantire il restyling del Franchi. Ai microfoni di Lady Radio, ha commentato la notizia l’ex ministro dello sport Luca Lotti:

“L’emendamento, che apporta un miglioramento alla legge sugli stadi, prevede due cose: la recessività dell’impianto, cioè l’utilizzo deve essere messo in primo piano rispetto all’interesse culturale che deve comunque essere garantito. L’Italia è un bel paese anche grazie al lavoro delle Soprintendenze e l’emendamento lo tiene di conto. Inoltre lo stadio può essere ammodernato tenendo conto dell’aspetto culturale; l’idea di Italia Viva era quella di bypassare la Soprintendenza ma non era possibile, ma alla fine siamo arrivati ad una sintesi”.

Continua Lotti: “La Fiorentina adesso ha la possibilità di presentare un progetto di ridisegno del Franchi che dovrà essere approvato solo da due conferenze dei servizi, snellendo così l’iter burocratico. L’anno scorso ciò era impossibile perchè non erano previste due vie differenziate”.

Riguardo al discorso delle curve Lotti dichiara: “C’è la possibilità di abbattere le curve e avvicinate al campo se queste non sono vincolate. Non solo gli elementi vincolati possono rimanere dove sono, possono anche essere spostati se non possono svolgere la funzione di interesse pubblico”.

Conclude Luca Lotti: “Penso che la Fiorentina, così come altri club, siano felici di questa svolta. Adesso tocca ai presidenti, è il momento di capire chi ha voglia di investire e chi no. Con progetti seri i ricavi aumenteranno, però il cambiamento non sarà visibile domattina ma con il tempo e perciò è necessario che i patron considerino lo stadio come elemento centrale nei loro progetti. Siamo ad una svolta del calcio italiano, questo emendamento ne cambierà il volto”.