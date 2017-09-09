Lotti: "Nuovo stadio a Firenze? È il momento di agire, ci sono le basi per un investimento importante"

Sono convinto che la Fiorentina e l’amministrazione comunale siano pronte per questo importante passaggio

Il Ministro dello sport Luca Lotti, presente alla Festa dell'Unità tenutasi alle Cascine, ha speso alcune parole anche sulla questione del nuovo stadio della Fiorentina: "Le infrastrutture dei club di Serie A sono importanti per lo sviluppo di una determinata squadra e non solo".

Prosegue sulla situazione di Firenze: "Si sono create le basi per poter portare un investimento importante come il nuovo stadio a Firenze. Ora è il momento delle azioni. Sono convinto che la Fiorentina e l’amministrazione comunale siano pronti a questo importante passaggio. Come ministro dello sport faccio il tifo affinché anche Firenze abbia il nuovo stadio".