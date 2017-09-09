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Lotti: "Nuovo stadio a Firenze? È il momento di agire, ci sono le basi per un investimento importante"

Sono convinto che la Fiorentina e l’amministrazione comunale siano pronte per questo importante passaggio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2017 11:21
Lotti: "Nuovo stadio a Firenze? È il momento di agire, ci sono le basi per un investimento importante" -
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Il Ministro dello sport Luca Lotti, presente alla Festa dell'Unità tenutasi alle Cascine, ha speso alcune parole anche sulla questione del nuovo stadio della Fiorentina: "Le infrastrutture dei club di Serie A sono importanti per lo sviluppo di una determinata squadra e non solo".

Prosegue sulla situazione di Firenze: "Si sono create le basi per poter portare un investimento importante come il nuovo stadio a Firenze. Ora è il momento delle azioni. Sono convinto che la Fiorentina e l’amministrazione comunale siano pronti a questo importante passaggio. Come ministro dello sport faccio il tifo affinché anche Firenze abbia il nuovo stadio".

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