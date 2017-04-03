Ministro Lotti: "Bene il nuovo stadio viola, il Governo aiuterà"

Il ministro Luca Lotti è intervenuto stamani a Lady Radio ed ha parlato dei nuovi stadi in serie A: “Gli impianti sono la base del valore di un campionato, vale per qualsiasi sport. Guardo con piacere...

Il ministro Luca Lotti è intervenuto stamani a Lady Radio ed ha parlato dei nuovi stadi in serie A: “Gli impianti sono la base del valore di un campionato, vale per qualsiasi sport. Guardo con piacere alle proprietà che stanno intraprendendo scelte importanti, vale per la Fiorentina, per la Juventus a suo tempo, per la Roma, l’Udinese e il Frosinone in serie B”. “Sono iniziative importantissime – ha aggiunto il ministro – solo così potremo far ripartire il valore dei nostri campionati”.

Ci sarà un contributo del governo, ma non economico: “Mi auguro di poter dare una mano a queste società che stanno investendo: non lo farò con dei soldi, non è giusto dare denari a società private per costruire stadi o restaurare quelli esistenti, faremo però la nostra parte con una normativa per aiutare e semplificare”. E in vista c’è “qualcosina in più, ma non posso anticiparla perché è questione di settimane”. Lotti ha commentato anche la situazione di stallo in Lega Calcio, rispondendo ad una domanda su un eventuale commissariamento: “Non è una decisione che spetta a me. Credo che sia assurdo che la Lega Calcio sia in questa situazione di stallo da così tanto tempo”. “Ci lamentiamo di una Lega di serie A che non riesce ad avere la forza per portare un valore aggiunto al campionato e poi ci rendiamo conto che tra di loro non riescono a mettersi d’accordo: è il momento di prendere una decisione”.