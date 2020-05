“A Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana – ha detto Luca Lotti ex Ministro dello Sport a Radio Bruno Toscana– ho chiesto di sanare un’incongruenza, il Governo ha detto che dal 4 maggio gli atleti professionisti potranno allenarsi individualmente ma non i calciatori. Non mi sembra che sia una cosa logica e mi sono spellato per chiedere un’ordinanza come hanno fatto altre regioni. Potrei allenarmi al parco e non al centro sportivo?”