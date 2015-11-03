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Notizie Calciatori Fiorentina

Il rappresentante dei calciatori: "Si giocano troppe partite, serve tutelare la salute dei giocatori"

29 dicembre 2021 13:31

Gazzetta, I calciatori non vogliono giocare alle 16. Primo slot alle 17.15, poi alle 19.30 e alle 21.45

28 maggio 2020 11:42

Lotti: "Ho chiesto al presidente della Regione Toscana un'ordinanza per far allenare i calciatori"

02 maggio 2020 23:30

Protocollo FIGC, nuovo positivo? Isolamento del caso. Il comitato medico vorrebbe tutti in quarantena

28 aprile 2020 11:22

Le società si muovono: per ogni tampone utilizzato dai calciatori cinque saranno donati ai cittadini

23 aprile 2020 10:13

"Nuova idoneità sportiva e ritiro fino a fine campionato. Per le trasferte un tunnel virtuale"

06 aprile 2020 14:58

Pres. medici sportivi: "La priorità l'ha la salute. Atleti positivi al Coronavirus? Serviranno valutazioni adeguate"

29 marzo 2020 11:46

I medici avvisano: esami approfonditi sui calciatori contagiati. Si temono problemi cardiaci

28 marzo 2020 13:02

Coronavirus, il Codacons insorge e presenta un esposto: troppi tamponi a calciatori e vip

24 marzo 2020 00:47

Nazione, le valutazioni dei calciatori in borsa crollano, il tesoretto viola si sta svalutando

22 marzo 2020 12:16

Le società di serie A non vogliono pagare gli stipendi ai calciatori per il mese di marzo. La risposta...

21 marzo 2020 00:02

Gravina: "Coronavirus ferma la Serie A? Possibilità che non vengano dati gli stipendi ai calciatori in questi mesi"

17 marzo 2020 00:18

Pincolini: "Non ci sarà una mini-preparazione alla ripresa, calciatori ok in 10 giorni. Chi ha avuto il Coronavirus..."

17 marzo 2020 00:05

TMW, Nessuno sciopero, questa è la decisione dopo un confronto tra calciatori. Comunicato resta in bozza

08 marzo 2020 17:57

Tommasi, presidente AIC: "Fermiamo il campionato! Viene prima la salute!"

07 marzo 2020 22:48

Tardelli: "Nessuno ha interpellato i calciatori, qui c'è di mezzo la salute non solo i soldi"

05 marzo 2020 14:26

Firenze, sabato arriva il "Panini Tour Up" per i collezionisti delle figurine dei calciatori…

28 febbraio 2019 18:56

Ferrero: "Dolore troppo grande, bel segnale di unità non aver giocato. Ai miei ragazzi ho detto..."

05 marzo 2018 15:47

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