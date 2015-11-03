Notizie Calciatori Fiorentina

Il rappresentante dei calciatori: "Si giocano troppe partite, serve tutelare la salute dei giocatori"
29 dicembre 2021 13:31
Gazzetta, I calciatori non vogliono giocare alle 16. Primo slot alle 17.15, poi alle 19.30 e alle 21.45
28 maggio 2020 11:42
Lotti: "Ho chiesto al presidente della Regione Toscana un'ordinanza per far allenare i calciatori"
02 maggio 2020 23:30
Protocollo FIGC, nuovo positivo? Isolamento del caso. Il comitato medico vorrebbe tutti in quarantena
28 aprile 2020 11:22
Le società si muovono: per ogni tampone utilizzato dai calciatori cinque saranno donati ai cittadini
23 aprile 2020 10:13
"Nuova idoneità sportiva e ritiro fino a fine campionato. Per le trasferte un tunnel virtuale"
06 aprile 2020 14:58
Pres. medici sportivi: "La priorità l'ha la salute. Atleti positivi al Coronavirus? Serviranno valutazioni adeguate"
29 marzo 2020 11:46
I medici avvisano: esami approfonditi sui calciatori contagiati. Si temono problemi cardiaci
28 marzo 2020 13:02
Coronavirus, il Codacons insorge e presenta un esposto: troppi tamponi a calciatori e vip
24 marzo 2020 00:47
Nazione, le valutazioni dei calciatori in borsa crollano, il tesoretto viola si sta svalutando
22 marzo 2020 12:16
Le società di serie A non vogliono pagare gli stipendi ai calciatori per il mese di marzo. La risposta...
21 marzo 2020 00:02
Gravina: "Coronavirus ferma la Serie A? Possibilità che non vengano dati gli stipendi ai calciatori in questi mesi"
17 marzo 2020 00:18
Pincolini: "Non ci sarà una mini-preparazione alla ripresa, calciatori ok in 10 giorni. Chi ha avuto il Coronavirus..."
17 marzo 2020 00:05
TMW, Nessuno sciopero, questa è la decisione dopo un confronto tra calciatori. Comunicato resta in bozza
08 marzo 2020 17:57
Tommasi, presidente AIC: "Fermiamo il campionato! Viene prima la salute!"
07 marzo 2020 22:48
Tardelli: "Nessuno ha interpellato i calciatori, qui c'è di mezzo la salute non solo i soldi"
05 marzo 2020 14:26
Firenze, sabato arriva il "Panini Tour Up" per i collezionisti delle figurine dei calciatori…
28 febbraio 2019 18:56
Archivio