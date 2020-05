Secondo La Gazzetta dello Sport, la proposta di giocare alle 16, in piena estate, per andare incontro alle tv è stata immediatamente spedita al mittente. Prima delle 17, i calciatori non voglio giocare. Spunta la proposta delle prima gare alle 17.15, le due fasce quindi si spostano alle 19.30 e alle 21.45. Soluzioni su cui il sindacato, riaprirà la discussione.