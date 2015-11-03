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Notizie Tv Fiorentina

Il debutto di Ronaldo in Premier non sarà visibile in Inghilterra, colpa di una regola anni 50

09 settembre 2021 10:49

Viola Channel, ancora problemi audio e video. Perchè la Fiorentina non può avere un suo canale tematico?

24 settembre 2020 11:56

Gazzetta, I calciatori non vogliono giocare alle 16. Primo slot alle 17.15, poi alle 19.30 e alle 21.45

28 maggio 2020 11:42

Allenamenti collettivi vicini, il calcio vorrebbe un segnale sulla ripresa. Scontro in vista con le tv

09 maggio 2020 12:05

Fiorentina-Atalanta sarà visibile in chiaro, ma l'orario della partita fa infuriare i tifosi

11 dicembre 2019 14:29

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