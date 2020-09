Viola Channel, ancora problemi audio e video. Perchè la Fiorentina non può avere un suo canale tematico?

E’ successo più volte che un tifoso si collegasse ad uno dei media della Fiorentina per seguire un amichevole o una conferenza stampa, ed avesse riscontrato più volte problemi con l’audio ed il video.

Poche settimane fa su Viola Channel si riscontrarono gli stessi problemi per l’amichevole con la Lucchese ed i tifosi gigliati si persero ben 22 minuti di partita.

Certo il lato positivo è che ci sono altri club di serie A come il Napoli che fanno pagare ai propri tifosi un amichevole 6.99€ quindi su questo siamo riconoscenti alla società che comunque ci mette a disposizione le immagini delle partite amichevoli e della primavera.

Oggi il problema si sta riscontrando con la conferenza stampa che è senza audio.

La domanda che ci poniamo è questa: Perchè una società come la Fiorentina di importante rilievo nel panorama calcistico italiano non può avere un canale tematico come hanno ad esempio Roma, Lazio, Torino, etc ?

Ma sopratutto visto che la proprietà della Fiorentina è gestita da una società che si occupa di telecomunicazioni e tv perchè ad oggi non è stato ancora programmato un canale tematico?

di Francesco Pistola

