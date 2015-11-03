Notizie Violachannel Fiorentina

Viola Channel, ancora problemi audio e video. Perchè la Fiorentina non può avere un suo canale tematico?
24 settembre 2020 11:56
Ancora partenze per la Fiorentina Femminile: saluta Durante, va all'Hellas Verona. Il comunicato
18 luglio 2020 11:32
Cutrone: "In campo mi ispiro a Pippo Inzaghi. Su un'isola deserta? Mi porterei il pallone.."
14 aprile 2020 14:56
Aquilani: "Lo stop ci fa riflettere sulla vita. Gioco con le mie figlie. L'allenamento si basa.."
26 marzo 2020 20:39
Ufficiale: Buso torna ad allenare l'Under 18 della Fiorentina. Sostituisce Alberto Aquilani
01 gennaio 2020 13:22
Boateng: "Sono stufo, la gente non capisce come si sentono Balotelli, Koulibaly quando tornano a casa"
22 novembre 2019 20:51
ACF, domani avverrà la presentazione di Dalbert in conferenza stampa allo stadio Artemio Franchi
29 agosto 2019 11:58
Montella: "Commisso ha portato tanto entusiasmo e il tifoso fiorentino ci sta dando credito"
17 agosto 2019 18:07
Da oggi sono disponibili i biglietti di Coppa Italia con il Monza. A breve anche i tagliandi con il Napoli e la Juve
12 agosto 2019 18:30
Dainelli: "Ho fatto il viaggio con Barone ed è stata una piacevole scoperta. Il gol più bello..."
10 luglio 2019 18:11
Violachannel: quota 14.000 abbonamenti. Periodo prolungato al 25 Agosto
06 agosto 2018 14:16
(VIDEO) La prima parata di Lafont in maglia viola, e che parata!
03 luglio 2018 23:26
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