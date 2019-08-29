ACF, domani avverrà la presentazione di Dalbert in conferenza stampa allo stadio Artemio Franchi
ACF Fiorentina comunica che domani, venerdì 30 agosto alle 13:00 nella sala stampa Manuela Righini dello stadio Artemio Franchi di Firenze ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Dalbert.Font...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 11:58
ACF Fiorentina comunica che domani, venerdì 30 agosto alle 13:00 nella sala stampa Manuela Righini dello stadio Artemio Franchi di Firenze ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Dalbert.
Fonte: Violachannel