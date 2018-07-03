(VIDEO) La prima parata di Lafont in maglia viola, e che parata!
La Fiorentina ha fatto il punto su Violachannel per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti della squadra. Nel video, si possono anche apprezzare le giocate di alcuni giocatori, tra cui la prima...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2018 23:26
La Fiorentina ha fatto il punto su Violachannel per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti della squadra. Nel video, si possono anche apprezzare le giocate di alcuni giocatori, tra cui la prima bellissima parata del nuovo portiere viola Alban Lafont. Ecco il video tratto dal sito ufficiale della Fiorentina Violachannel: