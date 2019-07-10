Dainelli: "Ho fatto il viaggio con Barone ed è stata una piacevole scoperta. Il gol più bello..."

Su Violachannel al termine del primo tempo nell'amichevole tra la Fiorentina e il Team Val di Fassa ha parlato Dario Dainelli sul suo nuovo incarico:"Oggi è il primo giorno. Sono contento e entusiasta...

Su Violachannel al termine del primo tempo nell'amichevole tra la Fiorentina e il Team Val di Fassa ha parlato Dario Dainelli sul suo nuovo incarico:

"Oggi è il primo giorno. Sono contento e entusiasta per questo nuovo inizio. La maglia viola per me significa molto. Forse sono stati i miei migliori ricordi in carriera. Oggi è un nuovo inizio e si riparte da un nuovo ruolo. Sarò sempre presente con la squadra e dovrò visionare i rapporti tra di loro e con lo staff in diretto contatto con la proprietà".

Su Barone:

"Ho fatto il viaggio con Joe Barone ed è stata una piacevole scoperta. Un viaggio interessante e costruttivo".

Su vecchi ricordi in viola:

"Il gol più bello forse contro la Juventus nel 3-3 al Franchi… il più brutto probabilmente quello in Champions contro il Debrecen, in realtà è stato bello ma ha fatto male per la testata".