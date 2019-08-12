Da oggi sono disponibili i biglietti di Coppa Italia con il Monza. A breve anche i tagliandi con il Napoli e la Juve
ACF Fiorentina comunica i propri tifosi che, presso le rivendite autorizzate, sono in vendita, a partire dalle 15:00 di oggi, i biglietti per il match di domenica 18 agosto alle ore 18:15 di Coppa Ita...
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2019 18:30
ACF Fiorentina comunica i propri tifosi che, presso le rivendite autorizzate, sono in vendita, a partire dalle 15:00 di oggi, i biglietti per il match di domenica 18 agosto alle ore 18:15 di Coppa Italia contro il Monza. Offerte solo per gli under 14.
Su violachannel.tv, nella sezione biglietterie potete inoltrare trovare il prezzo dei titoli d’accesso per le partite con il Napoli e la Juventus, la cui vendita scatterà nei prossimi giorni.
Fonte: Violachannel