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Violachannel: quota 14.000 abbonamenti. Periodo prolungato al 25 Agosto

Come si evince sulla pagina Instagram ufficiale della Fiorentina, e su Violachannel, dopo aver raggiunto la quota 14.000 abbonamenti sarà esteso il periodo di sottoscrizione fino al 25 Agosto. L’obiet...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2018 14:16
Violachannel: quota 14.000 abbonamenti. Periodo prolungato al 25 Agosto -
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Come si evince sulla pagina Instagram ufficiale della Fiorentina, e su Violachannel, dopo aver raggiunto la quota 14.000 abbonamenti sarà esteso il periodo di sottoscrizione fino al 25 Agosto. L’obiettivo è quello delle 20.000 tessere staccate.

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