Violachannel: quota 14.000 abbonamenti. Periodo prolungato al 25 Agosto
Come si evince sulla pagina Instagram ufficiale della Fiorentina, e su Violachannel, dopo aver raggiunto la quota 14.000 abbonamenti sarà esteso il periodo di sottoscrizione fino al 25 Agosto. L’obiet...
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2018 14:16
Come si evince sulla pagina Instagram ufficiale della Fiorentina, e su Violachannel, dopo aver raggiunto la quota 14.000 abbonamenti sarà esteso il periodo di sottoscrizione fino al 25 Agosto. L’obiettivo è quello delle 20.000 tessere staccate.