Notizie Mediacom Fiorentina

“Così grande, così rumoroso, così divertente”: l’America celebra Rocco Commisso
21 febbraio 2026 22:26
Joseph Commisso raddoppia, nominato Presidente e Direttore Generale di Mediacom
06 febbraio 2026 22:29
"Fiorentina come Mediacom, fondata su persone incompetenti ma fedeli, un modello perdente"
27 dicembre 2025 16:20
Ricavi da main sponsor: Milan ed Inter in testa, la Fiorentina è quarta con 25 milioni a stagione
16 ottobre 2025 22:13
Commisso sorride, Mediacom è stata scelta come l'azienda meglio gestita negli Stati Uniti nel 2023
09 maggio 2023 12:23
Grande traguardo per Italia Commisso Weinand: è stata inserita nella Cable Hall of Fame
29 aprile 2023 16:40
La Fiorentina fattura 150 milioni di euro all'anno grazie a Mediacom che porta 40 milioni l'anno
22 marzo 2022 16:38
La storia di Commisso, dal 1995 una crescita mostruosa con Mediacom, ultimo trimestre +561 milioni
15 marzo 2022 20:19
Commisso sorride con la sua Mediacom, premiato con un BBB+. In Italia quasi nessuno come lui
04 febbraio 2022 12:23
La Fiorentina ha il secondo sponsor che paga di più in A , Commisso "sgancia" 26 milioni
07 dicembre 2021 13:09
Nel bilancio della Fiorentina, costi per 100 milioni, ricavi per 60 milioni. In arrivo soldi di Chiesa
15 novembre 2021 18:08
La Mediacom di Commisso sempre meglio. 557 milioni di dollari ricavati negli ultimi 3 mesi
03 novembre 2021 18:38
Mediacom ha donato 14 mila dollari per la campagna contro il tumore al seno
14 ottobre 2021 13:32
Commisso, dalle forti dichiarazioni di ieri su Inter e Juve, a quelle su errori arbitrali e burocrazia
20 settembre 2021 15:56
Mediacom, aumento del 15,2% nel secondo trimestre. Soldi in più per la Fiorentina?
04 agosto 2021 14:40
Calcio e Finanza, Fiorentina 2ª per il main sponsor, grazie a Mediacom incassati 25 milioni
20 luglio 2021 23:29
Mediacom ancora in crescita: 97° trimestre in attivo. Commisso: "Orgoglioso dei miei dipendenti"
05 maggio 2021 16:10
Dall'America, la Mediacom possibile sia nominata come miglior azienda degli Stati Uniti
13 aprile 2021 19:39
Un anno da record per Mediacom, i ricavi aumentano del 7% nel quarto trimestre del 2020
25 febbraio 2021 14:02
Commisso, lascia Firenze e torna negli Stati Uniti. Il presidente impegnato con Mediacom
10 febbraio 2021 13:25
Gazzetta, Fiorentina ricavi pari a 26,2 milioni dagli sponsor sulla maglia grazie al "modello" Sassuolo
24 novembre 2020 09:23
CorSport, Commisso ed i tre allenatori da pagare: Montella, Iachini ed ora Prandelli
10 novembre 2020 11:17
Commisso può sorridere, Mediacom ha incassato nell'ultimo trimestre $538,6 milioni. Più 5,5%
05 novembre 2020 17:48
Tuttosport, sponsor sulle maglie, Fiorentina al 2° posto grazie a Mediacom, incasso da 26,1 milioni
30 ottobre 2020 10:44
Viola Channel, ancora problemi audio e video. Perchè la Fiorentina non può avere un suo canale tematico?
24 settembre 2020 11:56
Mediacom paga 25 milioni per lo sponsor della Fiorentina, Commisso supera tutta la serie A
18 settembre 2020 20:13
Mediacom fa sorridere Commisso, recuperati i soldi spesi per la Fiorentina
06 agosto 2020 15:28
Commisso: "Se la situazione centro sportivo non si sblocca per settembre, non lo faccio più"
03 agosto 2020 17:10
Corriere Fiorentino, grazie a Mediacom nessuna ripercussione sulla Fiorentina dopo la pandemia
19 giugno 2020 11:33
Dopo 17 anni in Mediacom, ringrazia così Commisso. Il patron: "Farò del mio meglio per prendermi cura di te"
21 maggio 2020 18:38
Cecchi applaude Commisso: "Mediacom fa affari nonostante il coronavirus. Rispetto a Sky, fa la metà degli utili.."
06 maggio 2020 20:47
Commisso può sorridere, Mediacom produce ancora utili, ricavi di 519 milioni nel primo trimeste del 2020
06 maggio 2020 17:34
Commisso è all'8° posto tra i tycoon: il suo patrimonio è cresciuto di 1,08 miliardi di dollari
28 aprile 2020 11:10
Commisso: "La Fiorentina economicamente non è seconda a nessuno. Amrabat? Ci ha rovinato"
26 aprile 2020 11:10
Commisso: "Ripresa? Siamo disponibili. Mi avete dato tempo, dal prossimo campionato tocca a me"
21 aprile 2020 10:58
Mediacom, Brendan Carr si è unito in videochat per ascoltare l'esperienza di lavoro degli operai
08 aprile 2020 20:21
Brendan Carr: "Mediacom è ottimo per connettersi virtualmente. Sono i migliori sul campo"
08 aprile 2020 19:53
Commisso: "Mediacom? Sono orgoglioso, non licenzierò nessuno. I contagiati della Fiorentina stanno meglio"
03 aprile 2020 16:15
Conti Serie A, Commisso dai Della Valle ha ereditato pochi debiti ma i costi sono alti
26 marzo 2020 13:27
Mediacom continua a crescere. Commisso: "Siamo una delle aziende più forti del settore"
23 marzo 2020 19:51
Joe Barone ha donato 10.000 euro alla campagna "FORZA E CUORE" lanciata da Commisso
17 marzo 2020 19:32
La Mediacom cresce ancora, guadagni per 513 milioni nel quarto trimestre del 2019. Ecco i dati
20 febbraio 2020 17:23
Mediacom conta più di 50.000 abbonati ed è in pole nella prossima rivoluzione della velocità di internet
15 novembre 2019 00:56
Mediacom è la "Best Companies for Women to Work", riceverà il premio nell'aprile del 2020
01 novembre 2019 22:51
Commisso: "Essere fuori dal Nasdaq mi ha permesso lo stesso giorno signing e closing per la viola"
04 settembre 2019 10:33
Commisso: "La Fiorentina merita rispetto altrimenti alzerò la voce. Sono qui per vincere. Batistuta..."
28 agosto 2019 20:29
ACF, domani doppia conferenza stampa. Alle 12 Montella, alle 16.30 nuovi Principal Sponsor
22 agosto 2019 13:52
Comunicato ufficiale: Mediacom sarà il main sponsor della Fiorentina per la stagione 19/20
09 agosto 2019 18:20
Sarà Mediacom il main sponsor della Fiorentina. Barone: "Tanti soldi nelle casse del club"
09 agosto 2019 14:31
Rocco Commisso: "Chiesa? Si è seduto vicino a me e abbiamo guardato metà partita insieme"
17 luglio 2019 09:58
Mediacom, l’azienda di Commisso, sarà sponsor viola negli USA. Ma per l'Italia...
10 luglio 2019 12:18
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