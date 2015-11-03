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Notizie Mediacom Fiorentina

“Così grande, così rumoroso, così divertente”: l’America celebra Rocco Commisso

21 febbraio 2026 22:26

Joseph Commisso raddoppia, nominato Presidente e Direttore Generale di Mediacom

06 febbraio 2026 22:29

"Fiorentina come Mediacom, fondata su persone incompetenti ma fedeli, un modello perdente"

27 dicembre 2025 16:20

Ricavi da main sponsor: Milan ed Inter in testa, la Fiorentina è quarta con 25 milioni a stagione

16 ottobre 2025 22:13

Commisso sorride, Mediacom è stata scelta come l'azienda meglio gestita negli Stati Uniti nel 2023

09 maggio 2023 12:23

Grande traguardo per Italia Commisso Weinand: è stata inserita nella Cable Hall of Fame

29 aprile 2023 16:40

La Fiorentina fattura 150 milioni di euro all'anno grazie a Mediacom che porta 40 milioni l'anno

22 marzo 2022 16:38

La storia di Commisso, dal 1995 una crescita mostruosa con Mediacom, ultimo trimestre +561 milioni

15 marzo 2022 20:19

Commisso sorride con la sua Mediacom, premiato con un BBB+. In Italia quasi nessuno come lui

04 febbraio 2022 12:23

La Fiorentina ha il secondo sponsor che paga di più in A , Commisso "sgancia" 26 milioni

07 dicembre 2021 13:09

Nel bilancio della Fiorentina, costi per 100 milioni, ricavi per 60 milioni. In arrivo soldi di Chiesa

15 novembre 2021 18:08

La Mediacom di Commisso sempre meglio. 557 milioni di dollari ricavati negli ultimi 3 mesi

03 novembre 2021 18:38

Mediacom ha donato 14 mila dollari per la campagna contro il tumore al seno

14 ottobre 2021 13:32

Commisso, dalle forti dichiarazioni di ieri su Inter e Juve, a quelle su errori arbitrali e burocrazia

20 settembre 2021 15:56

Mediacom, aumento del 15,2% nel secondo trimestre. Soldi in più per la Fiorentina?

04 agosto 2021 14:40

Calcio e Finanza, Fiorentina 2ª per il main sponsor, grazie a Mediacom incassati 25 milioni

20 luglio 2021 23:29

Mediacom ancora in crescita: 97° trimestre in attivo. Commisso: "Orgoglioso dei miei dipendenti"

05 maggio 2021 16:10

Dall'America, la Mediacom possibile sia nominata come miglior azienda degli Stati Uniti

13 aprile 2021 19:39

Un anno da record per Mediacom, i ricavi aumentano del 7% nel quarto trimestre del 2020

25 febbraio 2021 14:02

Commisso, lascia Firenze e torna negli Stati Uniti. Il presidente impegnato con Mediacom

10 febbraio 2021 13:25

Gazzetta, Fiorentina ricavi pari a 26,2 milioni dagli sponsor sulla maglia grazie al "modello" Sassuolo

24 novembre 2020 09:23

CorSport, Commisso ed i tre allenatori da pagare: Montella, Iachini ed ora Prandelli

10 novembre 2020 11:17

Commisso può sorridere, Mediacom ha incassato nell'ultimo trimestre $538,6 milioni. Più 5,5%

05 novembre 2020 17:48

Tuttosport, sponsor sulle maglie, Fiorentina al 2° posto grazie a Mediacom, incasso da 26,1 milioni

30 ottobre 2020 10:44

Viola Channel, ancora problemi audio e video. Perchè la Fiorentina non può avere un suo canale tematico?

24 settembre 2020 11:56

Mediacom paga 25 milioni per lo sponsor della Fiorentina, Commisso supera tutta la serie A

18 settembre 2020 20:13

Mediacom fa sorridere Commisso, recuperati i soldi spesi per la Fiorentina

06 agosto 2020 15:28

Commisso: "Se la situazione centro sportivo non si sblocca per settembre, non lo faccio più"

03 agosto 2020 17:10

Corriere Fiorentino, grazie a Mediacom nessuna ripercussione sulla Fiorentina dopo la pandemia

19 giugno 2020 11:33

Dopo 17 anni in Mediacom, ringrazia così Commisso. Il patron: "Farò del mio meglio per prendermi cura di te"

21 maggio 2020 18:38

Cecchi applaude Commisso: "Mediacom fa affari nonostante il coronavirus. Rispetto a Sky, fa la metà degli utili.."

06 maggio 2020 20:47

Commisso può sorridere, Mediacom produce ancora utili, ricavi di 519 milioni nel primo trimeste del 2020

06 maggio 2020 17:34

Commisso è all'8° posto tra i tycoon: il suo patrimonio è cresciuto di 1,08 miliardi di dollari

28 aprile 2020 11:10

Commisso: "La Fiorentina economicamente non è seconda a nessuno. Amrabat? Ci ha rovinato"

26 aprile 2020 11:10

Commisso: "Ripresa? Siamo disponibili. Mi avete dato tempo, dal prossimo campionato tocca a me"

21 aprile 2020 10:58

Mediacom, Brendan Carr si è unito in videochat per ascoltare l'esperienza di lavoro degli operai

08 aprile 2020 20:21

Brendan Carr: "Mediacom è ottimo per connettersi virtualmente. Sono i migliori sul campo"

08 aprile 2020 19:53

Commisso: "Mediacom? Sono orgoglioso, non licenzierò nessuno. I contagiati della Fiorentina stanno meglio"

03 aprile 2020 16:15

Conti Serie A, Commisso dai Della Valle ha ereditato pochi debiti ma i costi sono alti

26 marzo 2020 13:27

Mediacom continua a crescere. Commisso: "Siamo una delle aziende più forti del settore"

23 marzo 2020 19:51

Joe Barone ha donato 10.000 euro alla campagna "FORZA E CUORE" lanciata da Commisso

17 marzo 2020 19:32

La Mediacom cresce ancora, guadagni per 513 milioni nel quarto trimestre del 2019. Ecco i dati

20 febbraio 2020 17:23

Mediacom conta più di 50.000 abbonati ed è in pole nella prossima rivoluzione della velocità di internet

15 novembre 2019 00:56

Mediacom è la "Best Companies for Women to Work", riceverà il premio nell'aprile del 2020

01 novembre 2019 22:51

Commisso: "Essere fuori dal Nasdaq mi ha permesso lo stesso giorno signing e closing per la viola"

04 settembre 2019 10:33

Commisso: "La Fiorentina merita rispetto altrimenti alzerò la voce. Sono qui per vincere. Batistuta..."

28 agosto 2019 20:29

ACF, domani doppia conferenza stampa. Alle 12 Montella, alle 16.30 nuovi Principal Sponsor

22 agosto 2019 13:52

Comunicato ufficiale: Mediacom sarà il main sponsor della Fiorentina per la stagione 19/20

09 agosto 2019 18:20

Sarà Mediacom il main sponsor della Fiorentina. Barone: "Tanti soldi nelle casse del club"

09 agosto 2019 14:31

Rocco Commisso: "Chiesa? Si è seduto vicino a me e abbiamo guardato metà partita insieme"

17 luglio 2019 09:58

Mediacom, l’azienda di Commisso, sarà sponsor viola negli USA. Ma per l'Italia...

10 luglio 2019 12:18

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