Commisso: "Essere fuori dal Nasdaq mi ha permesso lo stesso giorno signing e closing per la viola"
Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Commisso sulla sua azienda: "Mediacom è mia e della mia famiglia. Essere fuori dal Nasdaq mi ha permesso l'acquisto in breve tempo della Fioren...
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 10:33
Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Commisso sulla sua azienda: "Mediacom è mia e della mia famiglia. Essere fuori dal Nasdaq mi ha permesso l'acquisto in breve tempo della Fiorentina. Ho fatto signing e closing lo stesso giorno per evitare che arrivasse qualche altro acquirente e per poter lavorare sul progetto da giugno".