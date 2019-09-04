Commisso: "Essere fuori dal Nasdaq mi ha permesso lo stesso giorno signing e closing per la viola"

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Commisso sulla sua azienda: "Mediacom è mia e della mia famiglia. Essere fuori dal Nasdaq mi ha permesso l'acquisto in breve tempo della Fioren...

A cura di Redazione Labaroviola 04 settembre 2019 10:33

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