Nonostante i costi per l’acquisizione della Fiorentina ed i suoi costi di gestione, crescono i guadagni dell’azienda di Rocco Commisso, e nonostante il valore del debito sia ulteriormente diminuito, i margini di ricavo di Mediacom sono ulteriormente aumentati a dimostrazione della positiva gestione dell’Azienda. Ecco i dati

Mediacom Park, NY – 2 febbraio 2020 – MEDIACOM COMMUNICATIONS CORPORATION ha pubblicato oggi i principali dati finanziari e operativi combinati non certificati per l’ultimo trimestre e l’intero anno al 31 dicembre 2019.

Risultati combinati di Mediacom per il terzo trimestre 2019*

• I ricavi sono stati pari a $513,9 milioni, in aumento del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

• L’utile operativo prima di ammortamenti e svalutazioni (OIBDA) adattato è stato pari a $212,3 milioni, in aumento dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

• Gli investimenti effettuati sono stati pari a $70,5 milioni, mentre nello stesso periodo dell’anno precedente erano stati pari a $96,3 milioni

• Il flusso di cassa libero è stato pari a $122,1 milioni mentre nello stesso periodo dell’anno precedente era stato pari a $76,6 milioni

• Le unità di servizio primarie (PSU) sono state 2.651.000, in calo dello 0,1% rispetto al 31 dicembre 2018

• Le relazioni con il cliente sono state 1.363.000, in aumento dello 0,4% rispetto al 31 dicembre 2018

• Rapporto di indebitamento netto pari a 2,57x, al 31 dicembre 2018 era pari al 2,91x

• Grado di copertura degli interessi pari a 10,79x, al 31 dicembre 2018 era pari all’8,41x

Risultati combinati di Mediacom per l’intero anno 2019*

• I ricavi sono stati pari a $2.031,2 milioni, in aumento del 3,8% rispetto all’anno precedente

• L’utile operativo prima di ammortamenti e svalutazioni (OIBDA) adattato è stato pari a $808,0 milioni, in aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente

• Gli investimenti effettuati sono stati pari a $296,6 milioni, mentre nell’anno precedente erano stati pari a $333,7 milioni

• Il flusso di cassa libero è stato pari a $418,9 mentre nell’anno precedente era stato pari a $319,5 milioni

• Rapporto di indebitamento netto pari a 2.70x, al 31 dicembre 2018 era pari al 3,07x

• Grado di copertura degli interessi pari a 8,73x, al 31 dicembre 2018 era pari all’8.12x

• Debito netto finale pari a $2.185,3 milioni, con una riduzione di $101,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2018

Il riferimento a “Combinati Mediacom” indica i risultati combinati di Mediacom Broadband LLC e Mediacom LLC, escludendo le somme interaziendali.