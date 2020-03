Commisso ha lanciato questo pomeriggio una raccolta fondi intitolata “FORZA E CUORE” per aiutare alla lotta contro il Coronavirus la Fondazione Careggi e la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus. Una delle prime donazioni registrate sulla piattaforma GoFoundMe è quella del direttore generale dei viola Joe Barone il quale ha versato una cifra pari a 10.000 euro. Questo il messaggio che ha lasciato: “I would like to thank the Mediacom family for the initial contribution and for starting Forza e Cuore. A special thank you from Florence”. Tradotto in italiano: “Vorrei ringraziare la famiglia Mediacom per il contributo iniziale e per aver lanciato Forza e Cuore. Un ringraziamento speciale da Firenze”.