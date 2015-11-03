Notizie Careggi Fiorentina

Il soccorritore: "Il defibrillatore si è attivato in automatico in ambulanza, a Careggi Bove era di nuovo lucido"
03 dicembre 2024 12:47
Grande risultato della raccolta fondi della Fiorentina. Raggiunta cifra di 872mila euro. Il Comunicato
12 maggio 2020 13:16
Simeone non dimentica Firenze, dona una sua maglia della Fiorentina per aiutare Careggi
08 maggio 2020 00:33
Firenze torna a sorridere, è il primo giorno senza contagi COVID-19. Le disposizioni del governo danno frutto
30 aprile 2020 14:50
Commisso: "Ringrazio chi ha donato. I fiorentini ci hanno accolto a braccia aperte, un dovere aiutarli"
16 aprile 2020 19:42
Barone: "Grazie Famiglia Viola, grazie Firenze!" I fondi subito disponibili per gli ospedali fiorentini
20 marzo 2020 14:27
Joe Barone ha donato 10.000 euro alla campagna "FORZA E CUORE" lanciata da Commisso
17 marzo 2020 19:32
Commisso dona 250 mila euro all'ospedale di Careggi e alla fondazione Nuova Onlus. Obiettivo raggiungere 500 mila euro
17 marzo 2020 16:55
Commisso ed un legame unico con Firenze: atteso il comunicato della sua donazione a Careggi
17 marzo 2020 11:36
La Nazione, il dottore viola Pengue è stato ricoverato a Careggi a causa del Coronavirus
15 marzo 2020 22:15
Traorè a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina, si trova a Careggi, dopo...
16 gennaio 2019 10:39
Chi è Galanti, il medico indagato per omicidio colposo di Astori. Da Batistuta all'era Della Valle...
11 dicembre 2018 10:22
Caso Astori, ecco perchè sono indagati i due medici. Davide poteva essere salvato. Gli esami...
11 dicembre 2018 09:56
Indagine omicidio colposo di Astori, il primo indagato è Galanti, ha collaborato con la Fiorentina
10 dicembre 2018 19:02
Mercoledì l'ultimo controllo medico per Astori, era perfettamente sano e senza nessun problema di salute
04 marzo 2018 18:13
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