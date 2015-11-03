Labaro Viola

Notizie Careggi Fiorentina

Il soccorritore: "Il defibrillatore si è attivato in automatico in ambulanza, a Careggi Bove era di nuovo lucido"

03 dicembre 2024 12:47

Grande risultato della raccolta fondi della Fiorentina. Raggiunta cifra di 872mila euro. Il Comunicato

12 maggio 2020 13:16

Simeone non dimentica Firenze, dona una sua maglia della Fiorentina per aiutare Careggi

08 maggio 2020 00:33

Firenze torna a sorridere, è il primo giorno senza contagi COVID-19. Le disposizioni del governo danno frutto

30 aprile 2020 14:50

Commisso: "Ringrazio chi ha donato. I fiorentini ci hanno accolto a braccia aperte, un dovere aiutarli"

16 aprile 2020 19:42

Barone: "Grazie Famiglia Viola, grazie Firenze!" I fondi subito disponibili per gli ospedali fiorentini

20 marzo 2020 14:27

Joe Barone ha donato 10.000 euro alla campagna "FORZA E CUORE" lanciata da Commisso

17 marzo 2020 19:32

Commisso dona 250 mila euro all'ospedale di Careggi e alla fondazione Nuova Onlus. Obiettivo raggiungere 500 mila euro

17 marzo 2020 16:55

Commisso ed un legame unico con Firenze: atteso il comunicato della sua donazione a Careggi

17 marzo 2020 11:36

La Nazione, il dottore viola Pengue è stato ricoverato a Careggi a causa del Coronavirus

15 marzo 2020 22:15

Traorè a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina, si trova a Careggi, dopo...

16 gennaio 2019 10:39

Chi è Galanti, il medico indagato per omicidio colposo di Astori. Da Batistuta all'era Della Valle...

11 dicembre 2018 10:22

Caso Astori, ecco perchè sono indagati i due medici. Davide poteva essere salvato. Gli esami...

11 dicembre 2018 09:56

Indagine omicidio colposo di Astori, il primo indagato è Galanti, ha collaborato con la Fiorentina

10 dicembre 2018 19:02

Mercoledì l'ultimo controllo medico per Astori, era perfettamente sano e senza nessun problema di salute

04 marzo 2018 18:13

Viste mediche a Careggi anche per...Bigica! E Betti torna in viola per preparare i portierini...

20 luglio 2017 11:43

Archivio

Esplora l'archivio di Careggi

Sett. 49
Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 12 Sett. 11
Sett. 3
Sett. 50 Sett. 9
Sett. 29