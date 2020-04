“Abbiamo ricevuto un supporto fenomenale dai nostri amici su entrambi i lati dell’oceano – ha detto a Frontrowsoccer.com il presidente della Fiorentina Rocco Commisso – e voglio ringraziare tutti coloro che hanno donato. Da quando ho acquistato la Fiorentina, i fiorentini hanno accolto me e la mia famiglia a braccia aperte. Per ripagare la loro gentilezza, ci siamo sentiti in dovere di creare una raccolta fondi per aiutarli in questo momento straordinariamente difficile”.

“Ringraziamo il presidente Commisso, la sua famiglia e tutti alla Fiorentina per questa preziosa donazione“, ha detto il direttore generale della Fondazione Careggi, Rocco Damone, in un comunicato stampa. “Stiamo lavorando per utilizzare i fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori. La donazione è avvenuta rapidamente ed è qualcosa di cui abbiamo immediatamente bisogno per fornire attrezzature più essenziali per proteggere i medici e gli infermieri responsabili del trattamento dei pazienti affetti da coronavirus. A nome di tutta la comunità Careggi, voglio ringraziare la famiglia Commisso”.