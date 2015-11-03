Notizie Fiorentini Fiorentina

Galli: "Commisso? È un vulcano in eruzione, ha conquistato Firenze. Un giorno allenavo, me lo son ritrovato in campo"
27 aprile 2020 19:25
Commisso: "Ringrazio chi ha donato. I fiorentini ci hanno accolto a braccia aperte, un dovere aiutarli"
16 aprile 2020 19:42
Edmundo a cuore aperto: "Fiorentini, vi chiedo perdono. Oggi non rifarei quel viaggio in Brasile..."
14 marzo 2020 16:37
Juventus minacciata dai propri tifosi: "Lanciate cori razzisti contro i fiorentini e napoletani"
17 settembre 2019 13:01
Lady Veretout: ''Tanti francesi in squadra, meglio per Jordan. Fiorentini simpatici e che vista dal Piazzale...''
06 settembre 2017 12:07
Archivio