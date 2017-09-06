Lady Veretout: ''Tanti francesi in squadra, meglio per Jordan. Fiorentini simpatici e che vista dal Piazzale...''

La Nazione propone oggi un’intervista alla moglie del nuovo giocatore della Fiorentina Jordan Veretout, Sabrina. “Firenze è una città meravigliosa con persone simpatiche e ci sono tante cose da vedere...

La Nazione propone oggi un’intervista alla moglie del nuovo giocatore della Fiorentina Jordan Veretout, Sabrina. “Firenze è una città meravigliosa con persone simpatiche e ci sono tante cose da vedere. Per ora non abbiamo avuto tanto tempo, ma in questi giorni siamo stati al Piazzale Michelangelo dove c’è una incredibile vista al tramonto. Tanti francesi in squadra? Sicuramente sarà più facile ambientarci. Durante la stagione sarò al Franchi a fare il tifo per Jordan e la Fiorentina”.