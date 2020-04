Ecco alcuni estratti dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Giovanni Galli: “Commisso? Un vulcano in eruzione, in pochi mesi ha già conquistato Firenze ed il suo modo di fare. Commisso è stato eccezionale a ricucire tutti i rapporti sul territorio, è estroverso, disponibile. Fa felice i tifosi e se stesso, sentendosi amato. La sua testa è in continuo movimento”.

Poi racconta un aneddoto: “Due mesi fa ero al campo con i miei ragazzi, poco più in là vidi un capannello di persone, i frequentatori della bocciofila stavano parlando con Commisso e Joe Barone. Cosa successe in seguito? Commisso e Barone ci raggiunsero, entrarono in campo e diedero la mano a tutti i miei ragazzi. La capacità comunicativa di Commisso è travolgente, è quello che mancava a Firenze e ai fiorentini”.