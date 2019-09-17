Juventus minacciata dai propri tifosi: "Lanciate cori razzisti contro i fiorentini e napoletani"
Su La Nazione, emergono i dettagli di come gli ultras della Juve minacciavano la propria società. Si scopre ad esempio che i cori contro le altre tifoserie sono pretesto per minacciare la società. Que...
Su La Nazione, emergono i dettagli di come gli ultras della Juve minacciavano la propria società. Si scopre ad esempio che i cori contro le altre tifoserie sono pretesto per minacciare la società. Questo emerge da alcune intercettazioni dei capi ultras: "Allora fai due cori contro i napoletani, contro i fiorentini… attacca un po’ tutte le squadre, attacca i napoletani”. Per questi cori razziali, la Juve verrà multata di 10mila euro. Cori che si ripeteranno il 24 novembre 2018, in occasione di Juventus-Spal, di nuovo all’indirizzo dei fiorentini che dei napoletani. Nel mirino la trasferta di Firenze dello scorso anno dove la società regalò altri 50 biglietti extra