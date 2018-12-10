Indagine omicidio colposo di Astori, il primo indagato è Galanti, ha collaborato con la Fiorentina

Secondo quanto riportato dalla Rai, è quello di Giorgio Galanti, professore ordinario di medicina interna della clinica fiorentina di Careggi, fino allo scorso anno consulente scientifico a disposizio...

Secondo quanto riportato dalla Rai, è quello di Giorgio Galanti, professore ordinario di medicina interna della clinica fiorentina di Careggi, fino allo scorso anno consulente scientifico a disposizione del reparto medico sanitario della Fiorentina, il primo nome del medico indagato dalla Procura di Firenze per la morte di Davide Astori e per cui è stato emesso l'avviso di garanzia con accusa di omicidio colposo in seguito alla morte del capitano viola.

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