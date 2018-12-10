Due medici indagati per omicidio colposo a Davide Astori. La procura di Firenze...

La procura di Firenze ha emesso due avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, nei riguardi di due medici che risultano indagati per il reat...

La procura di Firenze ha emesso due avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, nei riguardi di due medici che risultano indagati per il reato di omicidio colposo (qui l’intervista alla compagna). Secondo quanto appreso, si tratterebbe di due professionisti che lavorano in strutture pubbliche incaricate di certificare l’idoneità sportiva, una con sede a Firenze e l’altra con sede a Cagliari.Si tratterebbe di due medici di strutture pubbliche, il primo di Firenze e il secondo di Cagliari, che avrebbero firmato le idoneità all’attività sportive del calciatore.

L’ipotesi è che dagli accertamenti clinici fatti al calciatore, morto in una camera d’albergo di Udine, dove stava dormendo da solo, il 4 marzo dello scorso anno alla vigilia della partita tra Udinese e Fiorentina, non siano stati evidenziati problemi cardiaci che il calciatore aveva.Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, al momento del decesso si trovava nell’albergo «La di Moret». All’ora della colazione, i compagni della Fiorentina — non vedendolo arrivare — erano andati a cercarlo nella sua camera.

A quel punto la tragica scoperta. «Il ragazzo non si è presentato alla colazione della squadra alle 9.30, di solito lui era quello che si presentava per primo - aveva spiegato l’ufficio stampa della Fiorentina - così sono andati a controllare. Davide dormiva da solo. Il magistrato è venuto qui e ora il corpo è stato portato in ospedale per l’autopsia che credo verrà fatta in giornata».