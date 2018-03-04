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Mercoledì l'ultimo controllo medico per Astori, era perfettamente sano e senza nessun problema di salute

Mercoledì scorso il capitano della Fiorentina Davide Astori ha svolto, come di routine, insieme con altri giocatori viola, i controlli all'ospedale Careggi di Fidenza dal Dott. Galanti. I risultati di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 18:13
Mercoledì l'ultimo controllo medico per Astori, era perfettamente sano e senza nessun problema di salute - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Mercoledì scorso il capitano della Fiorentina Davide Astori ha svolto, come di routine, insieme con altri giocatori viola, i controlli all'ospedale Careggi di Fidenza dal Dott. Galanti. I risultati di questa visita sono stati ottimi e queste analisi non hanno riscontrato alcun tipo di problema di salute per il difensore viola. Dunque, nemmeno i controlli specifici avevano riscontrato problema di alcun tipo per Astori. Si tratta di una cosidetta morte bianca, avvenuta nel sonno senza alcun motivo specifico. L'autopsia che si terrà domani chiarirà gli ultimi dubbi.

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