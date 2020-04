Firenze, 30 aprile 2020 – Ed è arrivato il primo giorno (e mezzo) senza casi Covid al pronto soccorso di Careggi, il più grande ospedale della Toscana e del centro Italia. Se dal punto di vista statistico il risultato non ha grande significato perché nuovi casi potrebbero arrivare in ogni momento, già che il virus continua a circolare, psicologicamente, per gli operatori che da due mesi combattono in trincea, è stato un momento di sollievo. Come lo è per i cittadini che ogni giorno seguono l’andamento dei contagi e soprattutto del numero dei decessi che, purtroppo, decresce assai lentamente.

Il 28 aprile e il 29, almeno fino alle 17, nessuna nuova diagnosi di Covid. Al pronto soccorso di Careggi, diretto da Stefano Grifoni, dal 25 febbraio, quando è stato segnalato il primo caso di coronavirus, sono stati fatti tamponi a 1.868 pazienti dei quali 356 risultati positivi: 299 sono stati ricoverati; 279 nei reparti ’bolla’, 16 in terapia intensiva, 4 in subintensiva; 56 pazienti sono stati dimessi, uno è deceduto.

