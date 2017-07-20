Viste mediche a Careggi anche per...Bigica! E Betti torna in viola per preparare i portierini...
Anche Emiliano Bigica, nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, si è sottoposto questa mattina alle visite mediche di rito all'ospedale Careggi di Firenze, insieme al suo staff. Con lui, anche un...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 11:43
Anche Emiliano Bigica, nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, si è sottoposto questa mattina alle visite mediche di rito all'ospedale Careggi di Firenze, insieme al suo staff. Con lui, anche un gradito ritorno, si tratta del preparatore dei portieri Emiliano Betti, che curerà il settore giovanile.