Labaro Viola

Viste mediche a Careggi anche per...Bigica! E Betti torna in viola per preparare i portierini...

Anche Emiliano Bigica, nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, si è sottoposto questa mattina alle visite mediche di rito all'ospedale Careggi di Firenze, insieme al suo staff. Con lui, anche un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 11:43
Viste mediche a Careggi anche per...Bigica! E Betti torna in viola per preparare i portierini... -
News
Bigica
Careggi
Condividi

Anche Emiliano Bigica, nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, si è sottoposto questa mattina alle visite mediche di rito all'ospedale Careggi di Firenze, insieme al suo staff. Con lui, anche un gradito ritorno, si tratta del preparatore dei portieri Emiliano Betti, che curerà il settore giovanile.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok