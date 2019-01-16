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Traorè a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina, si trova a Careggi, dopo...

Tempo di visite mediche per Traorè, infatti il giocatore ivoriano si trova nei pressi di Careggi per svolgerle. Una volta superate e concluse le ultime formalità se ne tornerà ad Empoli. La sua avvent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 10:39
Traorè a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina, si trova a Careggi, dopo... -
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Tempo di visite mediche per Traorè, infatti il giocatore ivoriano si trova nei pressi di Careggi per svolgerle. Una volta superate e concluse le ultime formalità se ne tornerà ad Empoli. La sua avventura ai gigliati infatti comincerà solo a partire da luglio.

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