Traorè a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina, si trova a Careggi, dopo...
Tempo di visite mediche per Traorè, infatti il giocatore ivoriano si trova nei pressi di Careggi per svolgerle. Una volta superate e concluse le ultime formalità se ne tornerà ad Empoli. La sua avvent...
A cura di Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 10:39
Tempo di visite mediche per Traorè, infatti il giocatore ivoriano si trova nei pressi di Careggi per svolgerle. Una volta superate e concluse le ultime formalità se ne tornerà ad Empoli. La sua avventura ai gigliati infatti comincerà solo a partire da luglio.