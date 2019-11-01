Mediacom è la "Best Companies for Women to Work", riceverà il premio nell'aprile del 2020

Mediacom, l'azienda di Rocco Commisso si è classificata al primo posto nel settore dei cavi e delle telecomunicazioni. Women in Cable Telecommunications (WICT) ha nominato l'azienda statunitense come...

Mediacom, l'azienda di Rocco Commisso si è classificata al primo posto nel settore dei cavi e delle telecomunicazioni. Women in Cable Telecommunications (WICT) ha nominato l'azienda statunitense come "migliore azienda per le donne al lavoro del 2019", sulla base dei dati del sondaggio raccolti per misurare le pratiche di inclusione di genere e lo status delle donne dipendenti nel settore. I criteri dell'indagine sono stati l'equità salariale, le opportunità d'avanzamento e le risorse per l'integrazione tra lavoro e vita privata. Mediacom sarà riconosciuta tra le "Best Companies for Women to Work" durante un evento del settore che si terrà a New York City nell'aprile del 2020.