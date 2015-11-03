Notizie New York Fiorentina

Commisso, esequie a New York il 21 gennaio, in Duomo a Firenze la messa commemorativa
18 gennaio 2026 00:03
New York, la Fiorentina rappresenta Firenze al Columbus Day. Joseph Commisso protagonista
14 ottobre 2024 22:35
"Ieri a New York una coda interminabile di persone per dare l'ultimo saluto a Joe"
26 marzo 2024 22:04
Pietro Barone al funerale: "Si muore quando si fa il tuo nome per l'ultima volta, tu sarai immortale"
26 marzo 2024 17:55
Confermato ritiro al Viola Park: in ballo un ritorno a New York o una fase in Austria
22 marzo 2023 09:24
Coronavirus, lo stadio di Rocco Commisso diventa un gigantesco ospedale provvisorio
10 aprile 2020 14:00
ACF, "New York - Firenze: così lontani, così vicini" questo il messaggio apparso sui canali ufficiali viola
01 aprile 2020 19:07
Commisso all'ex sindaco di New York: "I nostri contagiati sono 12. Aiutate Firenze. Spero che qui..."
26 marzo 2020 13:54
Abodi: "Positivo un ufficio della Lega Serie A a New York. Commisso fa bene ad essere duro sul razzismo con i tifosi"
03 novembre 2019 11:17
Mediacom è la "Best Companies for Women to Work", riceverà il premio nell'aprile del 2020
01 novembre 2019 22:51
Gli stato generali della Fiorentina con Massimo Ferragamo, Grand Marshal del Columbus Day
15 ottobre 2019 03:49
A New York per il Columbus Day sfilerà un carro della Fiorentina. Grand Marshal il fiorentino Massimo Ferragamo
14 ottobre 2019 07:51
Prezzo troppo alto per la cena? Commisso ha pagato per tutti per non perdere nessun tifoso viola
15 giugno 2019 12:07
FOTO, Montella, Commisso e Joe Barone a New York, ecco l'incontro tra allenatore e proprietà viola
14 giugno 2019 21:10
Basile su Commisso: "Non aspettatevi una rivoluzione immediata. Antognoni un riferimento per loro.."
09 giugno 2019 11:09
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