Labaro Viola

Notizie New York Fiorentina

Commisso, esequie a New York il 21 gennaio, in Duomo a Firenze la messa commemorativa

18 gennaio 2026 00:03

New York, la Fiorentina rappresenta Firenze al Columbus Day. Joseph Commisso protagonista

14 ottobre 2024 22:35

"Ieri a New York una coda interminabile di persone per dare l'ultimo saluto a Joe"

26 marzo 2024 22:04

Pietro Barone al funerale: "Si muore quando si fa il tuo nome per l'ultima volta, tu sarai immortale"

26 marzo 2024 17:55

Confermato ritiro al Viola Park: in ballo un ritorno a New York o una fase in Austria

22 marzo 2023 09:24

Coronavirus, lo stadio di Rocco Commisso diventa un gigantesco ospedale provvisorio

10 aprile 2020 14:00

ACF, "New York - Firenze: così lontani, così vicini" questo il messaggio apparso sui canali ufficiali viola

01 aprile 2020 19:07

Commisso all'ex sindaco di New York: "I nostri contagiati sono 12. Aiutate Firenze. Spero che qui..."

26 marzo 2020 13:54

Abodi: "Positivo un ufficio della Lega Serie A a New York. Commisso fa bene ad essere duro sul razzismo con i tifosi"

03 novembre 2019 11:17

Mediacom è la "Best Companies for Women to Work", riceverà il premio nell'aprile del 2020

01 novembre 2019 22:51

Gli stato generali della Fiorentina con Massimo Ferragamo, Grand Marshal del Columbus Day

15 ottobre 2019 03:49

A New York per il Columbus Day sfilerà un carro della Fiorentina. Grand Marshal il fiorentino Massimo Ferragamo

14 ottobre 2019 07:51

Prezzo troppo alto per la cena? Commisso ha pagato per tutti per non perdere nessun tifoso viola

15 giugno 2019 12:07

FOTO, Montella, Commisso e Joe Barone a New York, ecco l'incontro tra allenatore e proprietà viola

14 giugno 2019 21:10

Basile su Commisso: "Non aspettatevi una rivoluzione immediata. Antognoni un riferimento per loro.."

09 giugno 2019 11:09

PARLA COMMISSO: "TIFO JUVENTUS? DA RAGAZZO, ORA LA NAZIONALE. AI TIFOSI VIOLA DICO CHE..."

26 maggio 2019 13:57

Archivio

Esplora l'archivio di New York

Sett. 3
Sett. 42 Sett. 13
Sett. 12
Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13
Sett. 44 Sett. 42 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 21