Commisso, esequie a New York il 21 gennaio, in Duomo a Firenze la messa commemorativa

Come riportato da acffiorentina.com Mediacom Communications ha diramato ufficialmente le disposizioni per le visite e le esequie di Rocco Commisso, fondatore, presidente e amministratore delegato del gruppo.

Le visite si terranno presso la Vander Plaat – Vermeulen Memorial Home di Franklin Lakes, New Jersey, lunedì 19 gennaio e martedì 20 gennaio 2026, entrambe dalle 16.00 alle 20.00. La messa funebre sarà invece in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle 10.00 nella St. Patrick’s Cathedral di New York, seguita dalla sepoltura alle 13.30 presso il Maryrest Cemetery & Mausoleum di Mahwah, New Jersey, con indicazione di recarsi direttamente al mausoleo.

È inoltre prevista una messa di commemorazione in Italia, che si svolgerà nel Duomo di Firenze – Cattedrale di Santa Maria del Fiore. La data della celebrazione sarà resa nota nei prossimi giorni.