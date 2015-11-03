Notizie Funerale Fiorentina

Frey saluta Commisso: “Era doveroso esserci, Grazie per tutto quello che hai fatto alla Fiorentina”
27 gennaio 2026 16:34
Iachini ricorda Commisso: “Il Presidente si rivedeva in me. Era sempre presente e sorridente con tutti”
26 gennaio 2026 17:53
Borja Valero:”Commisso era un babbo per tutti noi,era presente anche nei momenti difficili”
26 gennaio 2026 17:37
Commisso, esequie a New York il 21 gennaio, in Duomo a Firenze la messa commemorativa
18 gennaio 2026 00:03
Amore puro per Hamrin al suo funerale: "Cresciuto fin da bambino, con la leggenda dell'uccellino"
07 febbraio 2024 14:05
Archivio