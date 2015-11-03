Labaro Viola

Notizie Funerale Fiorentina

Frey saluta Commisso: “Era doveroso esserci, Grazie per tutto quello che hai fatto alla Fiorentina”

27 gennaio 2026 16:34

Iachini ricorda Commisso: “Il Presidente si rivedeva in me. Era sempre presente e sorridente con tutti”

26 gennaio 2026 17:53

Borja Valero:”Commisso era un babbo per tutti noi,era presente anche nei momenti difficili”

26 gennaio 2026 17:37

Commisso, esequie a New York il 21 gennaio, in Duomo a Firenze la messa commemorativa

18 gennaio 2026 00:03

Amore puro per Hamrin al suo funerale: "Cresciuto fin da bambino, con la leggenda dell'uccellino"

07 febbraio 2024 14:05

Butragueño: "Il dramma di Astori ha colpito tutti noi nel profondo. I tifosi viola sono stati esemplari, al funerale..."

16 marzo 2018 17:10

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