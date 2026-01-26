Borja Valero:”Commisso era un babbo per tutti noi,era presente anche nei momenti difficili”

Sta per iniziare la cerimonia per ricordare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, è intervenuto Borja Valero, ex centrocampista viola: “lo ho avuto Commisso come presidente solo per un anno, un anno molto difficile, un po’ come questo che sta vivendo ora la Fiorentina, ma lo era ancora di più perché non c’era il pubblico. Era un periodo un po’ particolare. Il mio ricordo più grande: era sempre con noi, non ci ha mai detto una parola negativa. Per noi giocatori questo era importante.

La sensazione è che Commisso fosse un papà per i giocatori e i dipendenti. “Sì, assolutamente. Sono stato in tantissime squadre e le proprietà di solito quando ci sono momenti di difficoltà succede che esca qualche parola un po’ meno gradevole, invece da parte sua non c’è mai stata, mai. Teneva a tutti noi a tutti i dipendenti e a tutte le persone che lavoravano per la Fiorentina. Era un babbo per tutti i giocatori.

Con la sua scomparsa, cosa perde la Fiorentina?

”Il futuro sicuramente risponderà da solo a questa domanda. lo non ti saprei dire. Sicuramente la cosa più importante oggi è che si perde la persona di Commisso, soprattutto lo perde la famiglia.”