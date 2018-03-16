Butragueño: "Il dramma di Astori ha colpito tutti noi nel profondo. I tifosi viola sono stati esemplari, al funerale..."

Emilio Butragueño, leggenda del Real Madrid, si trovava questa mattina a Nyon per assistere al sorteggio di Champions League in rappresentanza delle Merengues. Dopo aver pescato la Juventus, l'ex calc...

Emilio Butragueño, leggenda del Real Madrid, si trovava questa mattina a Nyon per assistere al sorteggio di Champions League in rappresentanza delle Merengues. Dopo aver pescato la Juventus, l'ex calciatore ha voluto spendere due parole anche per la scomparsa di Davide Astori. Ecco le sue parole: "Abbiamo sofferto molto nel sentire questa notizia, facciamo parte tutti della stessa famiglia nel calcio e quando avvengono tragedie di questo tipo siamo tutti coinvolti. Abbiamo scelto di essere vicini alla Fiorentina e alla famiglia del giocatore, anche perché nella scorsa estate abbiamo affrontato i viola nel trofeo “Bernabeu” nel nostro stadio. Mi ha impressionato il comportamento dei tifosi della Fiorentina che hanno riempito la piazza e assistito alla funzione con grande rispetto”. La notizia è riportata da tuttomercatoweb.