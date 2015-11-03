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Notizie Sorteggio Fiorentina

Fiorentina, domani il sorteggio di Nyon: Strasburgo o Rakow sulla strada viola agli ottavi

26 febbraio 2026 22:11

Sarà Fiorentina-Panathinaikos. Andata il 6 marzo in trasferta, ritorno il 13 a Firenze

21 febbraio 2025 14:17

Oggi sorteggio ottavi di Conference: West Ham da evitare, rischio Villarreal. Meglio lo Slovan

24 febbraio 2023 08:28

Sorteggio Fiorentina in Conference visibile sul canale Twitch di Passione Fiorentina e su Labaro Viola

07 novembre 2022 11:31

Bodo, AEK, Ludogorets, Braga, Tiraspol, Qarabag e Trabzonspor le possibili avversarie della Fiorentina

03 novembre 2022 22:45

Il sorteggio della Coppa Italia sorride alla Fiorentina: Si giocherà a Firenze la gara secca contro l'Atalanta

06 dicembre 2019 16:54

Sorteggio Coppa Italia: Domani alle ore 15 sapremo dove si giocherà Fiorentina-Atalanta

05 dicembre 2019 19:14

Butragueño: "Il dramma di Astori ha colpito tutti noi nel profondo. I tifosi viola sono stati esemplari, al funerale..."

16 marzo 2018 17:10

Rogg: "Saranno due sfide stimolanti, ci faremmo trovare al massimo. I nostri obbiettivi..."

12 dicembre 2016 13:51

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