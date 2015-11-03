Notizie Sorteggio Fiorentina

Fiorentina, domani il sorteggio di Nyon: Strasburgo o Rakow sulla strada viola agli ottavi
26 febbraio 2026 22:11
Sarà Fiorentina-Panathinaikos. Andata il 6 marzo in trasferta, ritorno il 13 a Firenze
21 febbraio 2025 14:17
Oggi sorteggio ottavi di Conference: West Ham da evitare, rischio Villarreal. Meglio lo Slovan
24 febbraio 2023 08:28
Sorteggio Fiorentina in Conference visibile sul canale Twitch di Passione Fiorentina e su Labaro Viola
07 novembre 2022 11:31
Bodo, AEK, Ludogorets, Braga, Tiraspol, Qarabag e Trabzonspor le possibili avversarie della Fiorentina
03 novembre 2022 22:45
Il sorteggio della Coppa Italia sorride alla Fiorentina: Si giocherà a Firenze la gara secca contro l'Atalanta
06 dicembre 2019 16:54
Sorteggio Coppa Italia: Domani alle ore 15 sapremo dove si giocherà Fiorentina-Atalanta
05 dicembre 2019 19:14
Butragueño: "Il dramma di Astori ha colpito tutti noi nel profondo. I tifosi viola sono stati esemplari, al funerale..."
16 marzo 2018 17:10
Rogg: "Saranno due sfide stimolanti, ci faremmo trovare al massimo. I nostri obbiettivi..."
12 dicembre 2016 13:51
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