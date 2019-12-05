Sorteggio Coppa Italia: Domani alle ore 15 sapremo dove si giocherà Fiorentina-Atalanta
Domani alle ore 15 in Lega, si svolgeranno i sorteggi per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare degli ottavi di finale di coppa Italia e (dove si rendesse necessario) dei quarti di finale tra l...
Domani alle ore 15 in Lega, si svolgeranno i sorteggi per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare degli ottavi di finale di coppa Italia e (dove si rendesse necessario) dei quarti di finale tra le squadre di Serie A teste di serie e quelle non teste di serie.
Campo già definito per le sfide tra Napoli-Perugia e Lazio-Cremonese, mentre per le altre sfide (compresa Fiorentina-Atalanta) sarà l'urna a stabilire dove si disputerà la gara secca degli ottavi (in programma la terza o la quarta settimana di gennaio).
La Fiorentina, in caso di passaggio del turno, potrebbe incontrare ai quarti l'Inter di Conte. Anche qui sarebbe il sorteggio a determinare il campo in cui si disputerà la partita.