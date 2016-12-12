Rogg: "Saranno due sfide stimolanti, ci faremmo trovare al massimo. I nostri obbiettivi..."

Le parole di Andrea Rogg a margine del sorteggio di Nyon

A margine del sorteggio di Nyon è intervenuto a SkySport Andrea Rogg, ecco le sue dichiarazioni:

“Sicuramente sarà una partita molto stimolante contro una squadra di valore che proviene dalla Champions, noi sapremo dire la nostra in Europa per cui sarà un bello scontro. Lo scorso anno Sousa prima del sorteggio chiese una squadra inglese, e anche quest’anno l’ambizione resta quella di poter essere competitivi, vogliamo arrivare al top della condizione fisica e mentale al doppio confronto di febbraio. Europa League obiettivo primario? No, ne abbiamo tanti di obiettivi, Coppa Italia e campionato compresi. Sono sicuro che saremo stimolantissimi per dare il massimo nella doppia sfida contro il Borussia. Ci piacciono molto i percorsi in salita e per questo vogliamo andare avanti in questa competizione, ci piace lottare”.