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Notizie Rogg Fiorentina

Rogg: "Conoscevo Astori da prima di Firenze, è stato uno shock. Un esempio di generosità..."

05 marzo 2018 16:41

Oggi il Consiglio di Amministrazione della Fiorentina. Della Valle presente in video conferenza

16 giugno 2017 10:45

Gazzetta: Rogg pronto a passare al Venezia in qualità di CEO

14 giugno 2017 12:14

La Fiorentina dà il permesso a Rogg di firmare i contratti della prima squadra

11 aprile 2017 18:21

Rogg: "Saranno due sfide stimolanti, ci faremmo trovare al massimo. I nostri obbiettivi..."

12 dicembre 2016 13:51

Rogg: "La Fiorentina ha bisogno di gente come Batistuta nella società. Adesso ci vorrebbe uno come lui..."

03 ottobre 2016 16:35

Rogg: "Useremo Vorwerk in Europa League, avremo soldi in base ai risultati ottenuti"

12 settembre 2016 13:41

Rogg: "Fra dieci giorni sarà ufficiale il nuovo sponsor. Diego Della Valle e i festeggiamenti per i 90 anni..."

27 luglio 2016 19:08

"Abbonamenti, vi dico tutto: obiettivo oltre 20mila. Amichevoli super"

10 giugno 2016 17:44

RIVOLUZIONE! CORVINO INCONTRA ADV. ROGG RETROCESSO MENTRE COGNIGNI...

04 maggio 2016 13:15

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