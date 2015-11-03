Notizie Rogg Fiorentina

Rogg: "Conoscevo Astori da prima di Firenze, è stato uno shock. Un esempio di generosità..."
05 marzo 2018 16:41
Oggi il Consiglio di Amministrazione della Fiorentina. Della Valle presente in video conferenza
16 giugno 2017 10:45
Gazzetta: Rogg pronto a passare al Venezia in qualità di CEO
14 giugno 2017 12:14
La Fiorentina dà il permesso a Rogg di firmare i contratti della prima squadra
11 aprile 2017 18:21
Rogg: "Saranno due sfide stimolanti, ci faremmo trovare al massimo. I nostri obbiettivi..."
12 dicembre 2016 13:51
Rogg: "La Fiorentina ha bisogno di gente come Batistuta nella società. Adesso ci vorrebbe uno come lui..."
03 ottobre 2016 16:35
Rogg: "Useremo Vorwerk in Europa League, avremo soldi in base ai risultati ottenuti"
12 settembre 2016 13:41
Rogg: "Fra dieci giorni sarà ufficiale il nuovo sponsor. Diego Della Valle e i festeggiamenti per i 90 anni..."
27 luglio 2016 19:08
"Abbonamenti, vi dico tutto: obiettivo oltre 20mila. Amichevoli super"
10 giugno 2016 17:44
RIVOLUZIONE! CORVINO INCONTRA ADV. ROGG RETROCESSO MENTRE COGNIGNI...
04 maggio 2016 13:15
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