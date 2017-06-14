Gazzetta: Rogg pronto a passare al Venezia in qualità di CEO
L'attuale direttore generale della Fiorentina potrebbe assumere un importante ruolo dirigenziale al Venezia neo promosso in Serie B
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2017 12:14
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pare che il mercato della Fiorentina non coinvolga soltanto i protagonisti sul campo, ma anche i dirigenti. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano, sembra che l'attuale dirigente viola Andrea Rogg, ormai destinato a lasciare Firenze, possa proseguire lassa attività dirigenziali al Venezia neo promosso in Serie B. Rogg, secondo le indiscrezioni, andrebbe a ricoprire il ruolo di Chief Executive Officer (CEO).