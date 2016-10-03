Rogg: "La Fiorentina ha bisogno di gente come Batistuta nella società. Adesso ci vorrebbe uno come lui..."

Non poteva mancare la società in una giornata così importante per lui

Oggi si è tenuto il consiglio comunale straordinario della città di Firenze per dare alla bandiera della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta la cittadinanza onoraria della città. Prima di questa cerimonia ha parlato a Radio Bruno il dirigente della Fiorentina Andrea Rogg, queste le sue parole: “Oggi è una giornata speciale perché Batistuta riceve un’onorificenza molto importante, ci sembrava giusto essere qua a condividere questo momento con Gabriel.

Non bisogna far mancare la storia della Fiorentina in una società, per questo motivo stiamo cercando di celebrare chi è stato protagonista in passato per renderlo vivo anche nel presente della squadra. Un giocatore come Batistuta nella Fiorentina di oggi? Un campione come lui farebbe comodo a tutte le squadre di calcio"