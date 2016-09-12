Rogg: "Useremo Vorwerk in Europa League, avremo soldi in base ai risultati ottenuti"

Il responsabile del marketing Andrea Rogg ha parlato in sala stampa dell'unione tra la Folletto e la Fiorentina

Nella sala stampa del Franchi ha parlato Andrea Rogg della sponsorizzazione Folletto, queste le sue parole:

"Siamo felici di poter ufficializzare questa sponsorizzazione perché in un panorama in Serie A che non ha visto grandi sponsor, la Vorwerk-Folletto ha scelto noi. Con la Vorwerk è iniziato un percorso di tre anni che metterà insieme i nostri marchi: la scelta della Fiorentina è anche basata sull’idea di Firenze, città che rappresenta un’eccellenza anche a livello di tifo.

La Vorwerk è un’azienda familiare al pari della Fiorentina, che basa i suoi valori su quelli della famiglia Della Valle. Condividiamo anche l’idea del “Pensa pulito” che si sposa anche con gli ideali di FairPlay della Fiorentina. Useremo “Folletto” sulle maglie in campionato ed il brand “Vorwerk” verrà usato in campo europeo sia nella Coppa che in tutte le altre gare fuori dal territorio italiano. Ricordo anche che è nostra precisa volontà di continuare a far apparire sulle nostre maglie il logo Save the Children: apparirà nella posizione di back-sponsor.

In occasione della gara col Milan ci sarà una campagna di sensibilizzazione diretta verso i tifosi allo stadio Franchi e ci saranno delle attività ludiche che coinvolgeranno i bambini nei nostri village: il tutto è vòlto al concetto di "pensiero pulito", ad uno stile di vita più corretto. Sono previsti anche dei bonus a risultato che contemplano qualsiasi risultato sportivo sia in campo italiano che europeo: c'è anche un bonus legato allo scudetto.

La sponsorizzazione potrà variare nell'arco del trienno da un minimo 10.2 milioni euro a poco più di 12 milioni in base ai risultati. Il mancato sponsor in questi anni? In più di un caso abbiamo preferito di dare spazio a Save the Children piuttosto che dare spazio ad altre realtà commerciali: spesso abbiamo detto "no" a qualche marchio che si era proposto a noi, soprattutto per una questione di valori".

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